Caterina Balivo | paura nella notte Foto | cosa è successo? “Dico grazie alla vita | un

Notte di paura per Caterina Balivo : "Un giorno vi racconterò cosa mi è successo" : Un messaggio che ha messo in apprensione i fan. Una Notte di paura per Caterina Balivo. La conduttrice, in vacanza all'Argentario in Toscana, ha postato su Instagram un messaggio enigmatico: "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri Notte". Nella foto la Balivo si mostra sorridente in costume intero blu e tranquillizza i suoi followers. E poi aggiunge: "Devo metabolizzare". Stamattina ... : Un messaggio che ha messo in apprensione i fan. Unadiper. La conduttrice, in vacanza all'Argentario in Toscana, ha postato su Instagram un messaggio enigmatico: "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... unvimi (ci) è successo ieri". Nella foto lasi mostra sorridente in costume intero blu e tranquillizza i suoi followers. E poi aggiunge: "Devo metabolizzare". Stamattina ...

Bianca Guaccero zittisce tutti e svela in che rapporti è con Caterina Balivo : Detto Fatto: in che rapporti sono Bianca Guaccero e Caterina Balivo Quando una conduttrice sostituisce un’altra in un programma famoso scattano subito i paragoni e le voci di rivalità. Non è il caso di Bianca Guaccero e Caterina Balivo, rispettivamente nuova ed ex conduttrice di Detto Fatto. L’attrice pugliese ha seccamente smentito tutte le malelingue […] L'articolo Bianca Guaccero zittisce tutti e svela in che rapporti è con ... : Detto Fatto: in chesonoQuando una conduttrice sostituisce un’altra in un programma famoso scattano subito i paragoni e le voci di rivalità. Non è il caso di, rispettivamente nuova ed ex conduttrice di Detto Fatto. L’attrice pugliese ha seccamente smentito tutte le malelingue […] L'articoloin cheè con ...