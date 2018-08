Caldo | Coldiretti | -10% del raccolto del grano in Europa

Caldo - Coldiretti : “Agricoltura in ginocchio - interviene l’Europa” : “L’agricoltura europea è in ginocchio per il Caldo e la siccità, dalla Lettonia dove e’ stata dichiarata l’emergenza, alla Svezia dove è caduto solo il 12% delle precipitazioni stagionali, dalla Germania dove si aspetta un calo del 20% del raccolto di cereali e di patate e la vendemmia non e’ mai stata cosi’ anticipata, alla Gran Bretagna dove manca il foraggio per nutrire il bestiame, fino alla Danimarca dove ...

Caldo - Coldiretti : SOS in stalla - dalle mucche -15% latte : Stress da Caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo fino al 15 per cento circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento delle temperature nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai, dove si registrano difficoltà nelle aree piu’ colpite dall’afa. Per le mucche – sottolinea la ...

Caldo - Coldiretti : “Atteso da 3 italiani su 4 - ma è sos frutta” : Il Caldo e il sole sono attesi da 3 italiani su 4 (75%) che hanno l’obiettivo della tintarella e si espongono per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend estivo piu’ bollente ha aperto in piccole e grandi città i mercati di campagna amica www.campagnamica.it con numerose iniziative, dalle degustazioni guidate al vademecum per non sprecare, dalla top ten ...

Caldo - Coldiretti : domani tanta frutta nei mercati di Campagna Amica per combattere l’afa : Con l’arrivo del grande Caldo aumenta il rischio di colpi di calore soprattutto per le categorie piu’ deboli ed è importante difendersi con una corretta alimentazione. Pesche, albicocche, ciliegie, melone, cocomeri, susine e gli altri frutti di stagione sono il miglior modo per combattere l’afa e l’eccessiva sudorazione perché rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l’organismo. Gli agricoltori ...

Coldiretti : un 2018 da record per il Caldo ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...