Buffon e quell’abbraccio diventato virale col figlio di Thuram : due generazioni a confronto [VIDEO] : Gigi Buffon e Marcus Thuram si sono resi protagonisti di un abbraccio a fine partita, il Psg ha superato il Guingamp Gigi Buffon ieri ha scambiato la sua maglia con Marcus Thuram , figlio di Lilian, ex calciatore della Juventus. Lilian e Gigi giocavano assieme in quel di Parma 19 anni fa, quando nacque proprio Lilian, prima di passare proprio alla Juventus. Il giovanissimo francese adesso gioca nel Guingamp, squadra che ieri ha affrontato ...

Buffon : 'Spero che Cristiano Ronaldo dia alla Juve quello che ha dato al Real' : Gianluigi Buffon , intervistato da Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 del suo PSG nell'esordio in Ligue 1, parla così di Cristiano Ronaldo, grande colpo del mercato italiano e della Juve: 'Mi auguro che possa dare quello che ha dato in ...