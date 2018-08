Binck Bank Tour 2018 | Michael Matthews vince l’ultima tappa sul Geraardsbergen | Mohoric

Binck Bank Tour 2018 - Gregor Muehlberger vince la sesta tappa. Matej Mohoric sempre leader : Gregor Muehlberger ha vinto la sesta tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour), 182 km da Riemst a Sittard-Geleen. La frazione ribattezzata come piccola Amstel Gold Race è stata conquistata a sorpresa dall’austriaco dalla BORA-hansgrohe che all’ultimo chilometro è riuscito a sferrare un bellissimo attacco sorprendendo Tim Wellens (Lotto Soudal), Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) e Dylan van Baarle (Team Sky). Lo sloveno Matej ...

Binck Bank Tour 2018 - Magnus Cort Nielsen vince la quinta tappa in fuga. Mohoric sempre leader : Magnus Cort Nielsen ha conquistato la quinta tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour), 204 chilometri da Sint-Pieter-Leeuw a Lanaken. Il danese dell’Astana, quest’anno vincitore anche di una tappa al Tour de France, ha regolato in volata gli altri fuggitivi di giornata Julis Van Den Berg (EF-Drapac) e Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) mentre Jonas Rickaert (Sport-Vlandeeren-Baloise) era stato tagliato fuori da una foratura a ...

Binck Bank Tour 2018 – La Bahrain Merida sorride : Mohoric ancora leader : Mohoric riesce a resistere a De Bie e a rimanere leader della classifica generale del Binck Bank Tour 2018 Dopo la terza tappa di due giorni fa e la conquista della maglia da leader di Matej Mohoric, il piano alla riunione nel bus del team Bahrain Merida era di fare tutto il possibile per mantenerla. Un’altra tappa per velocisti, con due giri nella città di Ardooie di Fiandres, e il cosiddetto chilometro Binck Golden: una grande ...

BinckBank Tour 2018 : capolavoro di Jasper Stuyven da finisseur nella quarta tappa : Doveva essere volata, invece la Trek-Segafredo con il proprio capitano Jasper Stuyven è riuscita a far saltare il banco. Il belga si aggiudica la quarta tappa del BinckBank Tour 2018, partita da Blankenberge e giunta in quel di Ardooie dopo 165.5km. Una splendida azione da finisseur per il corridore 26enne, al quarto successo della carriera. Corsa che porta fortuna al belga: anche lo scorso anno si aggiudicò una tappa in terra Olandese. Resta ...

Binck Bank Tour 2018 - Taco van der Hoorn vince la quarta tappa in fuga! Matej Mohoric nuovo leader : Taco van der Hoorn ha vinto la terza tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour), 166 chilometri da Aalter ad Anversa. L’olandese della Roompot-Nederlandse Loterji era uno dei fuggitivi della prima ora e nell’ultimo chilometro è riuscito ad allungare sui compagni di fuga Maxim Vantomme (belga della WB-Veranclassic-Aqua Protect), Sean De Bie (belga della Veranda’s Willems-Crelan) e Matej-Mohoric (sloveno della Bahrain Merida) ...

Ciclismo BinckBank Tour : Kittel sbaglia ancora - festeggia sempre la Quickstep : È iniziato con l’ennesima vittoria della Quickstep l’appuntamento con il BinckBank Tour [VIDEO], la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che continua il serratissimo calendario del World Tour. In una giornata di pioggia e su un percorso pianeggiante la corsa si è conclusa con uno sprint generale in cui è emersa una volta di più la capacita' della Quickstep di mettere nella posizione migliore i propri velocisti. In assenza di Gaviria e Viviani, i ...

Binck Bank Tour 2018 - Fabio Jakobsen vince la prima tappa. Battuti Kittel ed Ewan in volata : Fabio Jakobsen ha vinto la prima tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour). L’olandese ha trionfato sul traguardo di Bolsward (dopo 177 chilometri pianeggianti, partenza da Heerenveen), grazie a uno sprint regale con cui ha sconfitto due avversari di lusso come Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) e Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). L’uomo della Quick Step Floors ha ovviamente indossato anche la maglia di leader della classifica ...