huffingtonpost

: Battaglia social sul crollo del ponte con tweet messicani - HuffPostItalia : Battaglia social sul crollo del ponte con tweet messicani - ContiLucya : RT @HuffPostItalia: Battaglia social sul crollo del ponte con tweet messicani - ksnt63 : #troll #FakeNews #Mattarella #pontemorandi @Quirinale ANTITERRORISMO intervenga questa è SEDIZIONE, attacco alle… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Anche con una tragedia come quella di Genova la macchina delle fake news, dei troll, dell'orientamento forzoso dell'opinione pubblica funziona a pieno regime. E' così successo che qualche attimo dopo ildelMorandi si siano moltiplicate le interazioni si twitter e poi sugli altri: due milioni di scambi - come riporta il Messaggero.Ma la cosa particolare è che un decimo del traffico sia partito dal Messico con l'hashtag #Genova. Migliaia di contenuti propagandistici a favore delle fazioni opposte sulla tragedia, L'attenzione resta alta perché c'è il precedente del 27-28 maggio quando il Capo dello Stato bloccò Savona e, temporaneamente, la nascita del governo e la campagnache ne seguì, ancora non si sa bene da chi orchestrata, con il #Mattarelladimettiti.I cinguettii su Genova sono oltre 50mila con quasi 300mila ...