Basket in carrozzina | Mondiali 2018 | è spettacolo Italia ad Amburgo | Turchia nettamente

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : riscatto azzurro. L’Italia supera il Brasile : Pronto riscatto per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Dopo la sconfitta all’esordio con il Giappone, gli azzurri hanno superato il Brasile per 57-49, ottenendo la prima vittoria nella manifestazione. Un successo che permette alla squadra di coach Di Giusto di poter ambire ancora al primato nel girone anche se molto dipenderà dalla sfida di questa sera tra Turchia (prossima avversaria ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dal Giappone all’esordio : Cominciano male i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 per l’Italia: ad Amburgo, gli azzurri sono stati sconfitti per 50-58 dal Giappone dopo aver iniziato bene la partita. I nipponici, però, non si sono scomposti e, sulla spinta generata da Kozai (15 punti) e Akita (12) hanno prevalso nel finale punto a punto. All’Italia non sono bastati gli 11 punti di Andrea Giaretti e i 10 di Jacopo Geninazzi; va peraltro fatto notare che gli ...