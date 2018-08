Autostrade | il Pd attacca Salvini | nel 2008 votò il Salva Benetton

Autostrade : Mezzo miliardo e ponte in otto mesi. Ma il governo attacca : 'No alle elemosine - avanti la revoca' : I vertici della società manifestano cordoglio e vicinanza alle famiglie dei morti e dei feriti, alla città di Genova: 'Ci scusiamo profondamente. Di Maio è chiaro: 'Pretendiamo risarcimenti credibili ...

Salvini attacca Atlantia (Autostrade) : "Faccia di bronzo" : Matteo Salvini, come gran parte dei suoi colleghi del governo Conte, è ancora a Genova. Questa mattina è andato a far visita a un vigile del fuoco 29enne che è ricoverato in ospedale. Ma attraverso i suoi account social il vicepremier e ministro dell'Interno continua ad attaccare il gruppo Atlantia, che oggi ha perso il 20% in Borsa, salvo poi recuperare parzialmente dopo che si è diffusa la notizia su quanto gli spetterebbe di penale.Salvini su ...