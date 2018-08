Auto si ribalta nel catanzarese | ferito il conducente

Auto si ribalta nel catanzarese - ferito anziano : Catanzaro - Un incidente stradale si è verificato in via Risorgimento nel comune di Olivadi a Catanzaro. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su di un lato. A bordo il ...

Automobilismo Romba il 53esimo Trofeo Luigi Fagioli - Magliona e le Osella alla ribalta : ... il grande evento internazionale con proprio a Gubbio sarà per la prima volta ospitato in Italia dal 12 al 14 ottobre del quale hanno parlato istituzioni locali, di ACI Sport e della stessa ...

Sbanda - l'Auto finisce nel fossato e si ribalta : muore una ragazzina minorenne : TORRE DI MOSTO - Incidente stradale finisce in tragedia a Torre di Mosto: un'auto, una Fiat Punto, guidata da una ventiduenne, poco prima delle 19 di oggi 18 agosto, in via Staffolo, è uscita di ...

Pullman Flixbus si ribalta in Autostrada per Berlino/ Ultime notizie Germania - 16 feriti incastrati in lamiere : Flixbus Pullman si ribalta in Autostrada per Berlino: Ultime notizie da Germania, non chiare dinamiche incidente. 16 feriti incastrati tra le lamiere del bus(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Fermo. Auto si ribalta in Via XXV Aprile : paura per una donna : Brutto incidente questo pomeriggio poco prima delle 17 a Fermo, in Via XXV Aprile. Una Lancia Y, con a bordo una donna di 75 anni, ha impattato con un'altra vettura per poi ribaltarsi. Ancora da ...

Brindisi - Auto si ribalta sul cavalcavia : Matteo muore a 21 anni - salvi i due amici che erano con lui : Matteo Machì, 21 anni, è morto nel corso di un incidente mortale verificatosi alla vigilia di Ferragosto a Brindisi: l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata, per cause ancora in via di accertamento, mentre i due amici che erano con lui, di 23 e 22 anni, sono riusciti a salvarsi. A Fasano il 20enne Giuseppe Vinci è stato travolto forse da un'auto pirata mentre era a bordo di uno scooter: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Auto con tre giovani a bordo si ribalta sul cavalcavia : un morto : BRINDISI - L'Auto si è ribaltata, senza lasciargli scampo. Un ragazzo di Brindisi di 21 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 3 della scorsa notte , fra lunedì ...

La tragedia di Nettuno - il padre forse era al telefono quando l'Auto si è ribaltata : Fatale una distrazione alla guida, forse c'entra il telefonino oppure la presenza di un animale sulla strada, o banalmente Gabriele Maddonni, 39 anni, si è solo girato per parlare con una delle figlie.

Roma - si ribalta con l’Auto : muore bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...

Senza patente si ribalta con l'Auto - muore la figlia di 8 anni : L'incidente a Nettuno, Roma,. L'uomo ha tentato di scappare: rintracciato dalla polizia, è risultato positivo all'alcoltest. A bordo anche la seconda figlia, rimasta ferita

Roma - incidenti a Trionfale e in via Gregorio XI : due Auto ribaltate : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfate all'altezza del civico 12.705, all'altezza di via del Casale di Monte Arsiccio. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di ...

Roma - Auto si ribalta sulla Trionfale : un ferito in codice rosso : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfale, all'altezza del civico 12.705. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di 80 anni si è ribaltata. L'uomo è stato ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un Autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...