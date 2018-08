Attenzione ai temporali di grandine | le previsioni per le prossime ore

Allerta meteo Veneto : stato di Attenzione per temporali in montagna : Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po’ minore sulle zone pedemontane; non si ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - Attenzione in Sicilia : 1/8 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Centro/Sud : Attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica : 1/15 ...

Allerta Meteo - violenti temporali nel primo weekend di Agosto : FOCUS sui fenomeni estremi - Attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per rovesci e temporali oggi e domani : oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell’area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni Meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell’Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di ...

Allerta Meteo - super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - Attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per temporali “di forte intensità” fino a venerdì : Sul Veneto una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione potrebbe determinare nelle prossime ore rovesci e temporali che, favoriti dalla presenza di aria molto calda e umida, potrebbero essere anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni Meteo emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo ...

Settimana rovente con picchi fino a 38-39°C - Ma Attenzione a temporali di calore : Roma - Sarà con molta probabilità la Settimana più calda dell'Estate per gran parte del Paese, complice l'azione di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale, ben strutturata e con i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale, che investirà l'Italia con masse d'aria davvero molto calde. Anche gli aggiornamenti odierni confermano valori massimi pomeridiani anche superiori ai 35°C su ...

Allerta Meteo : Attenzione ai temporali pomeridiani al Sud - eclissi a rischio per la nuvolosità in Puglia - Basilicata e Molise : 1/9 ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : Attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato Attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il terri

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato Attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato Attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali fino a domani : Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, 23 luglio e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), ...