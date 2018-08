Arrestata per aver guidato ubriaca | si uccide “perché non voleva deludere suo padre”

Matera - infermiera in pensione perseguita il marito e tenta di avvelenarlo : Arrestata : Matera - Una pensionata 65enne di Tricarico, in provincia di Matera, è stata arrestata dai carabinieri per stalking nei confronti del marito 67enne, anche lui in pensione, al quale aveva perfino ...

Dubai - Arrestata per aver bevuto vino in aereo : Ellie Holman, una dentista originaria della Svezia che vive a Sevenoaks Gran Bretagna con il marito Gary e i suoi tre figli, è la protagonista di una curiosa e traumatica vicenda. La donna, 44 anni, lo scorso 13 luglio aveva preso un volo da Londra con destinazione Dubai ma una volta arrivata nella citta' degli Emirati Arabi Uniti è stata arrestata [VIDEO] dalla Polizia. Dopo un controllo, gli agenti hanno scoperto che la Holman aveva bevuto del ...

Slovacchia - Arrestata per aver tormentato i vicini di casa ascoltando La Traviata per 16 anni : Una donna slovacca è stata arrestata per aver tormentato i suoi vicini di casa, per 16 anni, ascoltando un'aria della Traviata di quattro minuti tutti i giorni, dalle 6 di mattina alle 22. Con conseguenti proteste del vicinato. L'azione della donna è nata come protesta ai latrati di un cane che viveva in un palazzo della zona.Continua a leggere

La mamma - Arrestata per un bicchiere di vino - è libera di lasciare Dubai : "È finita - non ci posso credere. Sono sotto shock" : Ellie Holman potrà tornare a casa e riabbracciare i figli. La dentista inglese, incarcerata per tre giorni a Dubai in compagnia della figlia di 4 anni per aver bevuto un bicchiere di vino, ha ricevuto le scuse del governo, che le pagherà il volo di rientro a casa. Non dovrà affrontare nessuna accusa."Non posso credere che sia finita. Quando ho ricevuto la chiamata in cui venivo avvisata di essere libera di poter andare, Sono ...

Terni - neonato trovato morto in un sacchetto del supermercato. Svolta nelle indagini : Arrestata la madre : Aveva detto di avere abbandonato il neonato – suo figlio partorito qualche ora prima – per motivi economici. Lo aveva lasciato, aveva raccontato, nel parcheggio del supermercato ancora vivo, con la speranza che qualcuno lo notasse e se ne prendesse cura. Ma dall’accusa iniziale di infanticidio in condizioni di abbandono si è passati a quella più grave di omicidio volontario aggravato. Il neonato è morto – questa la prima ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta Uriarte viene Arrestata per omicidio - Francisca scompare : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, [VIDEO] campione di ascolti di Mediaset. Le Anticipazioni spagnole svelano che Julieta Uriarte tornera' ad essere protagonista delle puntate in onda ad autunno su Canale 5. La moglie di Prudencio, infatti, decidera' di scappare con Saul dal piccolo borgo iberico ma il loro piano verra' scoperto. Infine Donna Francisca scomparira' nel nulla destando la preoccupazione del vecchio ...

‘Ndrangheta - Arrestata la criminologa Angela Tibullo per concorso esterno. Dda : “Era al servizio delle cosche” : Dalle trasmissioni televisive come “La vita in diretta” o “Un giorno in pretura” al carcere, passando per i convegni in cui discettava sui problemi dei detenuti. Frequentava il mondo dell’antimafia ma, in realtà, era al servizio della ‘Ndrangheta. La criminologa Angela Tibullo di Polistena voleva essere la “regina della penitenziaria” e per questo si prodigava per corrompere i periti che dovevano certificare l’incompatibilità al regime ...

“Madame furto” - ha condanne per 17 anni ma resta libera/ Ogni volta che la rom viene Arrestata è incinta : Il caso di una donna rom a Roma che ha sommato 17 anni di carcere per furti ma non ha mai passato un giorno in prigione perché rimasta incinta dieci volte(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:19:00 GMT)