ilfattoquotidiano

: Andrea Scanzi si aggiudica il Premio letterario Montefiore 2018 con “Renzusconi” - FQMagazineit : Andrea Scanzi si aggiudica il Premio letterario Montefiore 2018 con “Renzusconi” - Cascavel47 : Andrea Scanzi si aggiudica il Premio letterario Montefiore 2018 con “Renzusconi” -

(Di domenica 19 agosto 2018)sicon “Renzusconi“ il, nella categoria principale, “Opere edite”. La consegna sarà il prossimo 30 settembre nella cornice diConca, splendido borgo storico in provincia di Rimini. Si tratta dell’ottava edizione delche ha come obiettivi sia quello di promuovere nuovi talenti della letteratura italiana ed estera, sia quello di tributare il giusto riconoscimento agli autori già affermati e meritevoli., firma del Fatto Quotidiano, conduttore televisivo e scrittore aretino, nonché autore e interprete teatrale, ha vinto ilper il suo pamphlet politico Renzusconi, edito da Paper First e uscito a fine 2017. Il libro, un grande successo a lungo in classifica, è divenuto tra gennaio e marzoanche un fortunatissimo spettacolo teatrale in grado di ottenere sold out in ...