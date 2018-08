Alpinista precipita sul Cervino | morto a 3700 metri Ultime notizie Aosta | allarme dato

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - morto Alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Dolomiti - Alpinista precipita e muore sulle Tre Cime/ Ultime notizie : scalava in solitaria - ignota l'identità : Dolomiti, alpinista precipita e muore sulle Tre Cime: non portava con sé documenti di identità. Recuperata la salma. Solo ieri un nuovo incidente ad alta quota.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Alpinista tedesco morto precipitando dalle Pale di San Martino : Incidente in montagna. Un Alpinista tedesco ha perso la vita precipitando dalle Pale di San Martino, sulle Dolomiti orientali. L’uomo

Precipita sul Monviso : l’Alpinista aveva rifiutato i soccorsi : E’ dell’alpinista che ieri mattina si è rifiutato di scendere in elicottero dalla vetta del Monviso (3.841) il cadavere recuperato dal soccorso alpino nella tarda serata di ieri nel canale Calcino, lungo la via Sud del Monviso dove all’ora di pranzo era stato visto Precipitare da un escursionista tedesco che ha subito dato l’allarme. Lo hanno appurato i carabinieri, al termine delle procedure di identificazione. Si tratta ...

Precipita sul Monviso : morto Alpinista lungo via Normale : Si tinge di nero la giornata sul Monviso, la montagna piu’ alta delle Alpi Cozie, famosa per le sorgenti del Po e per il suo inconfondibile profilo. Un alpinista e’ morto durante la discesa dalla cima, a quota 3.841 metri. Potrebbe trattarsi dell’uomo che, dopo aver bivaccato la scorsa notte sulla parete della cresta Est, a quota 3.600 metri, questa mattina non e’ salito sull’elicottero che ha invece recuperato ...

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore Alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Incidenti montagna - precipita da Cervino : muore Alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.

Alpinista precipita e muore sul Castore : Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sul massiccio del Monte Rosa per recuperare il corpo di un Alpinista morto dopo essere precipitato per oltre 600 metri lungo la parete ovest del Castore. L'...

