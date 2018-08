Addio all' uomo che sussurrava ai potenti

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex Presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Saponara alla Sampdoria - l’Addio alla Fiorentina è commovente : “Cadere nel banale in queste circostanze è sempre molto facile, non posso però esimermi dal lasciare un messaggio a tutti coloro che mi stanno scrivendo in queste ore per salutarmi e ringraziarmi. Questo tragitto lungo un anno e mezzo non ha rispettato le attese che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle ...

SBK - Melandri verso l'Addio alla Ducati. In arrivo Bautista? : Movimenti in vista per il 2019 dalle parti di Borgo Panigale: il pilota ravennate, già campione del mondo nella classe 250 nel 2002, dovrebbe lasciare, ma l'ufficialità della notizia non è ancora ...

Fernando Alonso - la rabbiosa confessione sul suo Addio alla F1 - : Penso che le altre discipline possano offrire più divertimento, gioia e felicità, ed è quello che cercherò di trovare', ha spiegato il due volte campione del mondo. 'In alcune stagioni era difficile ...

"Genova non si arrende" - l'Addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...

Juventus - l'Addio di Marchisio per motivi economici e per Allegri : Una notizia inaspettata, ma forse non troppo: il tifoso juventino si è svegliato venerdì 17 agosto con una notizia che non ha di certo gradito e che riguarda una delle poche bandiere rimaste nel calcio italiano. Parliamo di Claudio Marchisio che ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava alla Juventus fino al 2020. il classe 1986 è cresciuto nella Juventus sin da bambino, dall'età di 7 anni veste la maglia juventina e con l'unica ...

Amara delusione - Marchisio e i retroscena dell’Addio alla Juve : ecco come sono andate le cose : Numerosi i confronti tra la società e il centrocampista italiano, che non ha lasciato il club che lo ha cresciuto come avrebbe voluto L’arrivo di Ronaldo è stato il primo segnale, seguito poi da una serie di situazione ambigue che hanno spinto Claudio Marchisio a dire addio alla Juventus. LaPresse/Fabio Ferrari L’avvento del portoghese ha spinto i dirigenti bianconeri a sfoltire la rosa e a diminuire il monte ingaggi, ...

Figurine Panini - Addio alle edicole. «Ma solo per i fumetti» : Ora i supereroi, e i calciatori? La comunicazione riguarderebbe al momento solo i prodotti della Panini Comics, una divisione della storica Panini Spa e di fatto succursale italiana della Marvel, casa ...

Marchisio dice Addio alla Juventus - i commoventi messaggi d’affetto e stima dei compagni [GALLERY] : Claudio Marchisio dopo 25 anni di Juventus rescinde il suo contratto con la ‘vecchia signora’: i messaggi di stima di chi ha avuto l’onore di conoscerlo Dopo 25 anni di ‘storia d’amore’ si rompe l’incantesimo tra la Juventus e Claudio Marchisio. La rescissione consensuale del contratto tra il centrocampista e la sua ex squadra ha spezzato il cuore a molti tifosi, ma anche a molti ormai ex compagni ...

Marchisio dice Addio alla Juventus : ecco quale potrebbe essere la sua nuova ‘casa’ : ecco quale potrebbe essere il futuro di Claudio Marchisio dopo l’addio alla Juventus L’addio di Marchisio alla Juventus non si è trattato di una vera e propria sorpresa, anche se i tifosi bianconeri legati al ‘Principino’ dopo i 25 anni trascorsi insieme sognavano che la storia d’amore potesse continuare. Marchisio ha rescisso il suo contratto con la squadra bianconera e, adesso, si prepara per un nuovissimo ...

Chievo Juve - Allegri : 'Cristiano Ronaldo e Bonucci titolari con il Chievo. Addio Marchisio? Soluzione condivisa' : Abbiamo preso Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, poi anche Emre Can, Cancelo, Spinazzola ed è tornato Bonucci, quindi direi che la squadra è migliorata, così come le altre. 13:05 17 ago Sarà la ...

Juventus - Allegri scatenato : l’Addio di Marchisio - la formazione - il mercato e Cristiano Ronaldo : Esordio in campionato per la Juventus, il club bianconero in campo nella gara contro il Chievo, ecco le indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “l’addio di Marchisio? Lo ringrazio perché è un grande uomo e un grande professionista. Sono 25 anni che è qui, abbiamo preso questa decisione condivisa con lui. Abbiamo risolto il contratto e Claudio farà un’esperienza altrove. Giusta la decisione di non far giocare Genoa e Sampdoria, ...

Marchisio dice Addio alla Juventus – Il ringraziamento del club bianconero : La Juventus ringrazia Marchisio dopo i 25 anni di una fantastica avventura insieme: il messaggio del club bianconero Oggi l’annuncio: Claudio Marchisio non è più un calciatore della Juventus! Il “Principino” ha deciso di terminare la sua avventura col club bianconero e iniziarne una nuova, non ancora annunciata, ma probabilmente all’estero, per intraprendere una nuova esperienza con tutta la famiglia. Dopo 25 anni ...

Addio alla regina del soul Aretha Franklin : la NASA le dedica un asteroide : Omaggio ad Aretha Franklin dalla NASA: alla regina del soul, scomparsa ieri, è stato dedicato l’asteroide 249516 Aretha. “Siamo rattristati dalla perdita di Aretha Franklin” scrive l’Agenzia spaziale su Twitter. “L’asteroide 249516 Aretha, scoperto dalla nostra missione NeoWise e intitolato alla regina del soul, per commemorarla continuerà a orbitare oltre Marte“. L’asteroide del diametro di circa ...