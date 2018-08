ADAC WRC2 | Scandola e Skoda fermati da una turbina

WRC2 : buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally : Ottimo inizio per Umberto Scandola al Rally di Germania, con il terzo posto tra gli iscritti al Mondiale WRC2 e nella top ten assoluta tra gli equipaggi ufficiali con le WRC Plus. Oggi, venerdì, la prima delle tre lunghe tappe per confermare il buon inizio nella sfida internazionale con la Škoda Fabia R5 del team […] L'articolo WRC2: buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...