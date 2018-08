Accumoli | il paese che non c' è e non ci sarà più

agi

(Di domenica 19 agosto 2018) “Amatrice non c’è più”. Con questa frase, pronunciata dall’allora sindaco Sergio Pirozzi pochi minuti dopo la terribile scossa del 24 agosto 2016, e ribattuta immediatamente dalle agenzie di stampa ad ogni latitudine planetaria, tutto il mondo ebbe la percezione di quanto profonda e immensa fosse la ferita inferta dalla natura al cuore dell’Italia. Oggi, a quasi due anni da quella notte, un’altra frase sembra essere destinata a scrivere, purtroppo, una nuova pagina triste in una storia senza fine: “non ci sarà più”. Non la dice a chiare lettere il sindaco del borgo che fu epicentro del sisma del 24 agosto, Stefano Petrucci, ma neanche si nasconde di fronte a quella che, tornando dentro la zona rossa, sembra essere una tanto lampante quanto tragica evidenza: ricostruire il piccolo borgo ...