Accumoli - il paese che non c'è (e non ci sarà) più : “Amatrice non c’è più”. Con questa frase, pronunciata dall’allora sindaco Sergio Pirozzi pochi minuti dopo la terribile scossa del 24 agosto 2016, e ribattuta immediatamente dalle agenzie di stampa ad ogni latitudine planetaria, tutto il mondo ebbe la percezione di quanto profonda e immensa fosse la ferita inferta dalla natura al cuore dell’Italia. Oggi, a quasi due anni da quella notte, ...