A Genova non ci sono colpe da assegnare | se non alla nostra incompetenza | alla

Folla - lacrime e applausi. Il saluto di Genova che non cede al rancore : "La città saprà risorgere" : E anche i genovesi sciolgono nella funzione sacra riserve di umanità davvero impensabili e danno una lezione a tutto il Paese e alla platea di mezzo mondo che si è collegata via etere con l'evento. ...

Ponte Morandi - Genova non si arrende | : Il Consiglio dei ministri assegna 28,5 milioni di euro a Genova per le emergenze. Ieri trovate tra le macerie altre quattro persone senza vita, tre dello stesso nucleo familiare. L’ad di Autostrade: «Ipotesi pedaggi liberi nodo di Genova». E’ il giorno dopo le esequie in Fiera, dove migliaia di persone si sono raccolte nel padiglione in cui hanno applaudito al presidente della Repubblica e ai rappresentanti del governo|

Genova - il governo : proposta Autostrade non blocca revoca concessione - : Non cambia la strategia dell'esecutivo dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati la costruzione di un nuovo ponte in 8 mesi e un fondo per le vittime. Di Maio: "Elemosina". Salvini: "...

Genova - la vita è la nave - non la dimora : Eppure la cronaca insegna che tutti gli anni , nel periodo delle ferie, avvengono incidenti sulle strade, sui monti e nei mari con un numero elevato di morti. Ciononostante, se qualcuno volesse ...

Ponte crollato - Bagnasco : squarcio nel cuore - ma Genova non si arrende : Ponte crollato, Bagnasco: squarcio nel cuore, ma Genova non si arrende L'arcivescovo della città, ai funerali solenni per le vittime del crollo: l'anima del popolo genovese "continuerà a lottare", nonostante uno "squarcio nel cuore". E su quanto accaduto ha precisato: giustizia doverosa, ma non cancellerà ...

Lazio-Napoli - all'Olimpico non si tifa : 'Vicini alle vittime di Genova' : La solidarietà prima del calcio. Lazio-Napoli si gioca in un clima surreale. Le tifoserie all'Olimpico non cantano dopo il crollo del ponte Morandi. 'Vicini alle vittime di Genova! Irr' è scritto su ...

Salvini e il selfie ai funerali di Stato a Genova - rabbia sul web : 'Non sei al concerto di Fedez' : Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto a Genova, non poteva mancare l'ennesima polemica. Protagonista, e non è la prima volta, il ministro dell'...

Genova - Autostrade tira dritto : "Il crollo? Non ci assumiamo la responsabilità" : "La responsabilità del crollo deve essere accertata". Autostrade per l'Italia fa mea culpa nella conferenza stampa convocata a Genova ma non si accolla la colpa di quanto successo al viadotto Morandi, drammaticamente crollato pochi giorni fa dopo aver inghiottito la vita di 43 persone.La posizione della società è chiara: "Il ponte - ha detto ai cronisti l'ad Giovanni Castellucci - fu costruito da un altro ente, che non era Autostrade. Bisognerà ...

Genova - Massimo Cacciari : 'La macchina pubblica non funziona per questo il Paese non sta più insieme' : Manca un governo effettivo del Paese in grado di fare riforme necessarie che ci trasciniamo dalla fine degli anni '80 e questa impotenza, questa inefficienza politica ha generato una caduta di tutti ...

Salvini alla Versiliana : "Genova non sarà un'altra Viareggio" / FOTO : Marina di Pietrasanta , Lucca, , 18 agosto 2018 - Un minuto di silenzio in onore delle vittime del crollo del ponte di Genova ha dato inizio all'incontro con il vicepremier, Matteo Salvini , nell'...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Cardinal Bagnasco : "Genova colpita al cuore - ma non si arrende" : Genova,, askanews, - "Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova". Ha esordito così il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nell'...

Crollo Genova - Di Maio : Stato non accetta elemosine Autostrade : Roma, 18 ago., askanews, - 'Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto'. Lo scrive in un post su Facebook il ...