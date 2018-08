Yemen | la bomba che ha fatto strage di bimbi è made in Usa

Yemen : attacco a scuolabus; bomba venduta da Usa - media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multi media SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Yemen. Fabbricata in Usa bomba del 9/8 : 05.15 E' stata Fabbricata negli Usa la bomba che il 9/8 ha colpito in Yemen uno scuolabus con a bordo decide di bambini Secondo alcuni esperti sentiti dalla Cnn l'ordigno faceva parte di una fornitura del Dipartimento di Stato Usa all'Arabia Saudita. L'ordigno, a guida laser, era stato realizzata dalla Lockheed Martin. La vendita di questo tipo di armi 'teccnologiche' era stata bandita dall'ex presidente Obama, per possibile violazione dei ...