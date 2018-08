Va al Napoli di Ancelotti il primo big match della Serie A 2018 19

Lazio-Napoli 1-2. Ancelotti - ritorno con vittoria in trasferta : Trova subito il sorriso Carlo Ancelotti , al suo ritorno su una panchina del campionato italiano di Serie A : il suo Napoli ha infatti espugnato l'Olimpico nel posticipo del sabato sera, battendo la ...

Lazio-Napoli - Ancelotti : 'Qui per perfezionare il grande lavoro di Sarri. Se pensavo di fare peggio restavo a casa' : Il Napoli vince a Roma contro la Lazio e risponde immediatamente alla Juventus, che poco prima si era imposta a Verona contro il Chievo. Dopo il vantaggio di Immobile, gli azzurri ribaltano il ...

Napoli - entusiasmo Ancelotti : “Milik meglio di Sheva” : Successo e spettacolo per il Napoli contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di DAZN: “C’era tanta emozione, soprattutto per come era cominciata la partita. Per fortuna dopo ci siamo rialzati, alle prime giornate è normale. Oggi siamo stati un po’ lenti, sono i problemi di inizio stagione. Stiamo cercando di cambiare qualcosa, la squadra si sforza, si impegna. I presupposti per fare bene ci sono, questo gruppo ...

Il sogno scudetto e la guida di Ancelotti - Insigne sprizza felicità dopo la vittoria del Napoli : e sull’infortunio… : Insigne esprime la sua felicità dopo il successo del Napoli sulla Lazio nella prima partita di campionato: l’esterno partenopeo rassicura anche sul suo infortunio Buona la prima per il Napoli che inaugura la sua prima partita di Serie A, targata Ancelotti, con un successo (seppur senza convincere). Molto contento l’autore del gol vittoria, Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua felicità: “noi ...

