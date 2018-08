Uomini e Donne | Vittoria Deganello | ' Io e Mattia Marciano ci siamo lasciati'

Antonio Zequila : “Voglio corteggiare Tina Cipollari a Uomini e Donne!” : L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stato intervistato da Novella 2000. Il picco della popolarità televisiva per Antonio Zequila arrivò con la partecipazione alla terza edizione de L’Isola dei Famosi durante la quale ricevette lo storico appellativo di “Er Mutanda”. Successivamente, arrivò la famosa sfuriata in diretta televisiva, su Rai 1, durante una puntata di Domenica In, all’indirizzo di ...

Antonio Zequila : "Voglio corteggiare Tina Cipollari a Uomini e Donne!" : Il picco della popolarità televisiva per Antonio Zequila arrivò con la partecipazione alla terza edizione de L'Isola dei Famosi durante la quale ricevette lo storico appellativo di "Er Mutanda". Successivamente, arrivò la famosa sfuriata in diretta televisiva, su Rai 1, durante una puntata di Domenica In, all'indirizzo di Adriano Pappalardo, e le apparizioni televisive si diradarono col passare del tempo.Antonio Zequila, recentemente ...

Alessia Cammarota - "È morto mio nonno" / Grave lutto per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne! : Uomini e Donne, Grave lutto per l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Uomini e Donne - grave lutto per Alessia Cammarota. Anche il marito Aldo Palmeri è con lei : Giorni difficili per Alessia Cammarota e la sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando un grave lutto. È venuto a mancare il nonno di Alessia, al quale la moglie di Aldo Palmeri era molto legata. Tanto che Aldo e Alessia, una volta appresa la notizia, hanno subito lasciato Catania per correre a Napoli, dove si trova una parte della famiglia della Cammarota (gli altri parenti sono a Roma). A rivelare la notizia è ...

TEMPTATION ISLAND VIP/ La lista dei nomi dei tentatori : due ex tronisti di Uomini e Donne nel cast : TEMPTATION ISLAND Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'augurio con frecciatina dell'ex corteggiatore Nicolò Ferrari(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:25:00 GMT)

Uomini e Donne news - Ludovica Valli seno rifatto : “Avevo una malformazione” : Uomini e Donne news, Ludovica Valli ha il seno rifatto per colpa di una malformazione Ormai non è una novità: Ludovica Valli ha rifatto il seno dopo Uomini e Donne. Fin da subito l’ex tronista ha spiegato di essere passata in sala operatoria per una problematica seria ma solo oggi la sorella di Beatrice ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Ludovica Valli seno rifatto: “Avevo una malformazione” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Alessia torna a Napoli : grave lutto per la moglie di Aldo : Uomini e Donne: grave lutto per Alessia Cammarota, costretta a lasciare momentaneamente Catania Giorni difficili per Alessia Cammarota e la sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando un grave lutto. È venuto a mancare il nonno di Alessia, al quale la moglie di Aldo Palmeri era molto legata. Tanto che Aldo e […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia torna a Napoli: grave lutto per la moglie di Aldo proviene da ...

Uomini e Donne Oggi - Sonia Lorenzini al pronto soccorso : problema all’occhio : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto soccorso: il racconto dell’ex tronista Periodo non troppo fortunato per Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il gran spavento provato mentre era in vacanza sull’isola di Bali in Indonesia (ha vissuto ore drammatiche a causa del terremoto che si è abbattuto sull’atollo. Fortunatamente è […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto ...

Uomini e Donne : opinionista accusata di spaccio! : In queste ore è giunta una notizia sconcertante. Una nota opinionista di Uomini e Donne è stata accusata di spaccio di stupefacenti. La donna è conosciuta per i suoi interventi pungenti! Ecco di chi si tratta! Lei è Daniela Rinaldi, conosciuta dai fans di Uomini e Donne come “Danielona”, proprio per il suo fisico burroso, ma soprattutto perchè i suoi commenti sono davvero schietti. La romana infatti non risparmia dal criticare le ...

Uomini e Donne Francesca in costume dopo il parto : “Avevo mille pensieri”. Il sostegno di Eugenio : Uomini e Donne, Francesca Del Tagli si mostra in costume dopo il parto (10 e lode): “Avevo mille pensieri, ma…”. Poi arriva il sostegno di Eugenio Da una parte la gioia immensa della nascita di un figlio, dall’altra il dolore del parto e la paura che quel corpo provato non torni più lo stesso: è […] L'articolo Uomini e Donne Francesca in costume dopo il parto: “Avevo mille pensieri”. Il sostegno di ...

Temptation Island Vip : tra i tentatori anche due ex tronisti di Uomini e Donne : Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? Spuntano i nomi di alcuni tronisti di Uomini e Donne e non solo Manca poco all’inizio delle registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 dall’11 settembre. Se i nomi delle coppie sono già stati resi noti, c’è mistero assoluto sui tentatori […] L'articolo Temptation Island Vip: tra i tentatori anche due ex tronisti di Uomini e Donne proviene ...

Uomini e Donne : Danielona parla dell’accusa di spaccio a suo carico : Daniela Ranaldi (conosciuta come Danielona) in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha svelato qualche retroscena sul programma di Maria De Filippi. “Le persone per strada mi chiedono dei tronisti, di Maria, di Tina e Gianni. La frase classica è: “dica a Gemma questo, dica a Giorgio quest’altro”, Devo sempre spiegare che non sono tra il pubblico del trono over. Perché non sono al trono over? È una decisione della redazione e noi non ...

Uomini e Donne - Vittoria Deganello : 'Io e Mattia Marciano ci siamo lasciati' : Arrivano cattive notizie per tutti i fans di una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, quella formata da Mattia Marciano e Vittoria Deganello. Quest'ultima infatti nella giornata di ieri tramite una diretta instagram ha confermato che lei e Mattia non stanno più insieme. La nascita di una coppia Come tutti i telespettatori di Canale cinque ricorderanno benissimo, Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono conosciuti ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare - forti opposizioni dietro le quinte : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti vuole tornare in studio ma trova forti opposizioni dietro le quinte. ecco le indiscrezioni di Nuovo(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:35:00 GMT)