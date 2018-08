Uomini e Donne | Alessia torna a Napoli | grave lutto per la moglie di Aldo

Uomini e Donne news - Ludovica Valli seno rifatto : “Avevo una malformazione” : Uomini e Donne news, Ludovica Valli ha il seno rifatto per colpa di una malformazione Ormai non è una novità: Ludovica Valli ha rifatto il seno dopo Uomini e Donne. Fin da subito l’ex tronista ha spiegato di essere passata in sala operatoria per una problematica seria ma solo oggi la sorella di Beatrice ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Ludovica Valli seno rifatto: “Avevo una malformazione” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Oggi - Sonia Lorenzini al pronto soccorso : problema all'occhio : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto soccorso: il racconto dell'ex tronista Periodo non troppo fortunato per Sonia Lorenzini. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo il gran spavento provato mentre era in vacanza sull'isola di Bali in Indonesia (ha vissuto ore drammatiche a causa del terremoto che si è abbattuto sull'atollo. Fortunatamente è

Uomini e Donne : opinionista accusata di spaccio! : In queste ore è giunta una notizia sconcertante. Una nota opinionista di Uomini e Donne è stata accusata di spaccio di stupefacenti. La donna è conosciuta per i suoi interventi pungenti! Ecco di chi si tratta! Lei è Daniela Rinaldi, conosciuta dai fans di Uomini e Donne come “Danielona”, proprio per il suo fisico burroso, ma soprattutto perchè i suoi commenti sono davvero schietti. La romana infatti non risparmia dal criticare le ...

Uomini e Donne Francesca in costume dopo il parto : "Avevo mille pensieri". Il sostegno di Eugenio : Uomini e Donne, Francesca Del Tagli si mostra in costume dopo il parto (10 e lode): "Avevo mille pensieri, ma…". Poi arriva il sostegno di Eugenio Da una parte la gioia immensa della nascita di un figlio, dall'altra il dolore del parto e la paura che quel corpo provato non torni più lo stesso: è

Temptation Island Vip : tra i tentatori anche due ex tronisti di Uomini e Donne : Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? Spuntano i nomi di alcuni tronisti di Uomini e Donne e non solo Manca poco all'inizio delle registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 dall'11 settembre. Se i nomi delle coppie sono già stati resi noti, c'è mistero assoluto sui tentatori

Uomini e Donne : Danielona parla dell’accusa di spaccio a suo carico : Daniela Ranaldi (conosciuta come Danielona) in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha svelato qualche retroscena sul programma di Maria De Filippi. “Le persone per strada mi chiedono dei tronisti, di Maria, di Tina e Gianni. La frase classica è: “dica a Gemma questo, dica a Giorgio quest’altro”, Devo sempre spiegare che non sono tra il pubblico del trono over. Perché non sono al trono over? È una decisione della redazione e noi non ...

Uomini e Donne - Vittoria Deganello : 'Io e Mattia Marciano ci siamo lasciati' : Arrivano cattive notizie per tutti i fans di una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, quella formata da Mattia Marciano e Vittoria Deganello. Quest'ultima infatti nella giornata di ieri tramite una diretta instagram ha confermato che lei e Mattia non stanno più insieme. La nascita di una coppia Come tutti i telespettatori di Canale cinque ricorderanno benissimo, Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono conosciuti ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare - forti opposizioni dietro le quinte : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti vuole tornare in studio ma trova forti opposizioni dietro le quinte. ecco le indiscrezioni di Nuovo

Lara Zorzetto sarebbe la nuova tronista di Uomini e Donne : la conferma di Alberto Dandolo : Sono giorni di fuoco per tutti i telespettatori del trono classico di Uomini e Donne che hanno to l'ultima edizione di Temtation Island, trasmessa su Canale 5. Il pubblico del famoso people show condotto da Maria De Filippi è curioso di scoprire i nomi dei prossimi tronisti che siederanno sul trono della nuova edizione. La prima registrazione del trono classico avra' luogo il 29 agosto con la presentazione ufficiale dei volti che occuperanno la ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti e pubblico parlante : svelato un curioso retroscena (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Ecco le ultime novità e un retroscena curioso sul pubblico parlante dello show

LARA ZORZETTO TRONISTA A Uomini E DONNE?/ Continua l'amicizia con il tentatore Giuseppe Santamaria : la dedica : LARA ZORZETTO sarà la nuova TRONISTA a UOMINI e DONNE? Il gossip Continua tra indizi e smentite, e arriva un augurio speciale dall'ex fidanzato...

Uomini e Donne Oggi - Manuel Vallicella : struggente racconto sulla madre malata : Uomini e Donne Oggi, Manuel Vallicella: lo struggente racconto sulla madre malata. "Ogni giorno vengo da te… Qualcosa di incredibile…" Non è solo affetto, non è solo stima, non è solo rispetto. Quello di Manuel Vallicella nei confronti della madre è di più: è puro amore. L'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne nelle ultime

Uomini e Donne : Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati VIDEO : Uomini e Donne: Mattia e Vittoria non stanno più insieme È finita tra Mattia e Vittoria di Uomini e Donne. A dare l'annuncio l'ex corteggiatrice del Trono Classico, attraverso una serie di storie su Instagram. La Deganello, in vacanza in Sardegna da sola, ha svelato che non è più fidanzata con l'ex tronista napoletano. Il

Uomini E DONNE/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci - nozze in Sardegna : i preparativi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi sono ancora amici? I due non appaiono più insieme su Instagram da un po' ma ecco cos'è accaduto