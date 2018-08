“Uno squarcio nel cuore” Le toccanti parole duranti i funerali delle vittime di Genova

caffeinamagazine

(Di sabato 18 agosto 2018) Le autorità, la politica, personaggi dello spettacolo, il mondo del calcio. Tutti insieme per dire addio a 1841del crollo del ponte Morandi a, per le quali sono stati svolti idi Stato. I giocatori di Genoa e Sampdoria, le due squadre della città ligure, sono arrivati in Fiera accolti dagli applausi dei presenti e hanno assistito alla celebrazione presieduta da monsignor Angelo Bagnasco, dopo aver ottenuto il rinviopartite della prima giornata di Campionato di Serie A, in programma per questo pomeriggio. Presenti alle esequie pubbliche anche i compagni di squadra di Marius Djerri, il 22enne di origine albanese deceduto in seguito al collasso del viadotto e giovane promessa del Campi Corniglianese di Augusto Pintus. “Il crollo del ponte Morandi ha provocato unonel cuore di. Ferita profonda, fatta dal dolore per coloro ...