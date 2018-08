The Sinner 2×03 recensione | il mistero si infittisce

The Sinner 2×04 : ritorno a Mosswood : The Sinner 2×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv, dal titolo “Part IV“, andrà in onda su USA Network giovedì 22 agosto 2018. Questa volta Ambrose dovrà ritornare sui suoi passi per saperne di più sulla comunità di Vera e sullo stesso Julian. La trama di The Sinner 2×04 vede infatti il protagonista affrontare la madre di Julian per riuscire a comprendere la verità su Mosswood. The Sinner 2×04 ...

The Sinner 2×03 : Julian dietro le sbarre (VIDEO) : The Sinner 2×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda su USA Network giovedì, 15 agosto 2018. “Part III” ci svela il destino di Julian, che come possiamo immaginare dall’immagine di copertina non se la passerà di certo bene. La trama di The Sinner 2×03 ci svelerà inoltre qualcosa di più sulla detective Heather e sul suo passato. The Sinner 2×03 trama e anticipazioni Poche righe da ...

Carrie Coon nel trailer di The Sinner 2 : doppio omicidio e un nuovo caso per Ambrose : Addio teaser e benvenuto trailer di The Sinner 2. Finalmente Carrie Coon appare nel nuovo video promo della seconda stagione della serie USA Network che, proprio nelle scorse ore, ha alzato il velo mostrando la nuova protagonista. Come già annunciato in precedenza sembra che i fan dovranno fare a meno di Jessica Biel e della sua Cora Tannetti (anche se non è escluso ci sia un piccolo cameo) e dovranno accogliere una nuova protagonista e una ...

The Sinner 2 ci sarà : quando vedremo i nuovi episodi in Italia dopo il gran finale in onda su 20? : The Sinner 2 ci sarà. I fan della serie tv di e con Jessica Biel possono stare tranquilli anche se le novità in mancheranno. Sul canale 2 di Mediaset, proprio oggi, 10 giugno, andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione che riveleranno, finalmente, cosa è successo quella maledetta notte e perché Cora risentendo quella canzone è tornata a quel momento trasformandosi in un'assassina. Una serie tv ricca di colpi di scena, ...