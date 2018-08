The Rugby Championship 2018 | Australia-Nuova Zelanda 13-38 I Wallabies crollano nella

oasport

(Di sabato 18 agosto 2018) Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del Thetra: ispariscono dal camporipresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’, capace di sbloccare il risultato da piazzato con Hodge al minuto 11, trovando il 6-0 al 22′ questa volta grazie al piede di Foley. Proprio nell’ultimo giro di lancette della prima frazione arrivava la meta di Smith, non trasformata, a riaprire la contesa, con i padroni di casa al riposo in vantaggio, ma soltanto per 6-5.ripresa show targato: ad intervalli di 10′ gli All Blacks vanno in meta. Inizia al 44′ Goodhue, con trasformazione di Barrett, che ...