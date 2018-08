Terremoto Molise | prosegue la fase di gestione dell’emergenza

Terremoto Molise - geologo : può sollecitare altre faglie - “non siamo preparati” a forti scosse : Un “movimento laterale tra le microplacche appenniniche e adriatiche che può ricaricare le molle delle strutture superficiali” , sollecitando le faglie vicine: lo ha dichiarato all’ANSA il professor Antonio Moretti, geologo dell’Università dell’Aquila, in merito ai terremoti in atto in Basso Molise. Secondo l’esperto gli eventi tellurici si stanno verificando “in una specie di ‘buco’ sismico ...

Terremoto Molise : “Rapido e progressivo aumento” della sequenza sismica - “non si possono escludere scosse più forti” : In seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, che hanno interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e Guglionesi, si è riunita nel pomeriggio di ieri a Roma, su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, la Commissione Nazionale Grandi Rischi, presieduta dal presidente prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. Nel corso della riunione la Commissione ha ...

Terremoto Molise : al via i controlli sui viadotti che sovrastano la diga del Liscione : A seguito delle forti scosse di Terremoto rilevate in Molise, si procederà oggi alle verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l’invaso artificiale della diga del Liscione sulla SS647 Bifernina, nella zona di Guardialfiera (Campobasso): lo ha dichiarato all’ANSA l’ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. I controlli saranno eseguiti dall’Anas: l ...

Terremoto Molise - Legambiente : area vulnerabile - no al metanodotto : “Lo sciame sismico in basso Molise dimostra ancora una volta la vulnerabilita’ del territorio. E’ assolutamente necessario bloccare l’iter autorizzativo del metanodotto Larino-Chieti. Il Terremoto ci ricorda l’importanza di dotarsi di strumenti legislativi adeguati alla realta’ del patrimonio edilizio e del costruito in genere, sia per tutelarlo sia per salvaguardare vite umane“: lo spiega Legambiente in ...

Terremoto Molise : 451 interventi dei Vigili del Fuoco in un giorno : In merito alle scosse di Terremoto che si sono verificate in Molise, da ieri i Vigili del Fuoco delle due unità mobili di Campobasso e Isernia hanno effettuato 451 interventi: i primi ne hanno effettuati 295, i secondi 156, in 14 paesi diversi. A Guglionesi (Campobasso) registrati 36 interventi, a Larino 21, Termoli 18. L'articolo Terremoto Molise: 451 interventi dei Vigili del Fuoco in un giorno sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Molise - Salvini : il Governo “pronto a fare la sua parte” : “Qualsiasi cosa servisse, ci sono e ci siamo. Stiamo dando indicazioni tramite le Prefetture di verificare tutte le strutture che vanno controllate, se serviranno interventi economici ovviamente il Governo è pronto a fare la sua parte“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista telefonica all’emittente TeleMolise, in merito alle scosse di Terremoto che hanno interessato e continuano ...

Terremoto Molise - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso - due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a MONTECILFONE: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Terremoto in Molise - notti in piazza a Montecilfone con l'incubo diga : Montecilfone è un paese in bilico, in movimento su una faglia da ormai cinque giorni, sospeso nell'entroterra molisano, minato dal Terremoto e dal rischio di un isolamento completo. Se non sarà il ...

[Il reportage] Viaggio nelle notti da incubo del Molise che ha paura dei crolli per il Terremoto : Seconda notte trascorsa all'aperto per molti cittadini molisani dopo l'incubo del terremoto. Si dorme nelle tende allestite dalla Protezione civile. Molti anche quelli che hanno deciso di passare la ...

Terremoto Molise - continua lo sciame sismico : “Almeno 110 scosse dal 14 agosto” : continua lo sciame sismico in Molise, dopo le fori scosse del 14 e del 16 agosto. Anche la scorsa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.3 intorno all'una preceduto da altri movimenti tellurici meno intensi: "Almeno 110 le scosse dall'inizio della settimana".continua a leggere

"Molise - massima allerta ma senza panico : il Terremoto non è finito" : "Siamo di fronte a uno sciame sismico, non possiamo escludere che altre scosse di media grandezza ci saranno, magari in una zona intermedia tra quelle colpite dai due terremoti già avvertiti" avverte Claudio Eva, noto sismologo, già ordinario di Fisica terrestre e Sismologia all'università di Genova. Eva invita a non distrarsi: "Sulla base della storia sismica di questa parte del territorio molisano non ci sono indicazioni di scosse superiori a ...

Molise - due nuove scosse di Terremoto nella notte : Molise, due nuove scosse di terremoto nella notte La terra continua a tremare nella regione. I due nuovi episodi si sono verificati nell'area di Guglionesi, con magnitudo 2.4, e a Montecilfone, con magnitudo 3.3. Il 16 agosto già registrata una serie di 27 terremoti Parole chiave: ...

Molise - due nuove scosse di Terremoto nella notte - : La terra continua a tremare nella regione. I due nuovi episodi si sono verificati nell'area di Guglionesi, con magnitudo 2.4, e a Montecilfone, con magnitudo 3.3. Il 16 agosto già registrata una serie ...

Terremoto : nuove scosse in Molise nella notte - la più forte 3.3 : Ha continuato a tremare nella notte la terra in Molise. Altre due scosse si sono registrate alle 23.17 a Guglionesi, di magnitudo 2.4, una seconda alle 00.48 a Montecilfone, già colpita nei giorni scorsi, di mangnitudo 3.3. Il Terremoto di ieri non ha provocato gravi danni a persone o cose ma ha reso inagibili diversi edifici. La statale 647 'Bifernina' resta chiusa per controlli al viadotto del ...