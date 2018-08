Terremoto di magnitudo 6 2 in Costa Rica

Terremoto : scossa di magnitudo 2.7 nel Palermitano : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, alle 13.37, dalla Rete sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel territorio di Scillato, in provincia di Palermo. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 2 chilometri. I comuni più vicini all’epicentro sono Scillato, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni e Collesano. L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 2.7 nel Palermitano ...

Scossa di Terremoto in Molise. Magnitudo 5 - 2 - ma i danni sono lievi : Una forte Scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, in Abruzzo e anche a Roma alle 20,19. L'epicentro è a Montecifone, in provincia di Campobasso. I danni registrati sono lievi. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che, si legge in una nota, "ha immediatamente attivato l’unità di crisi ed è in costante contattato con le autorità locali di Protezione ...

Terremoto di magnitudo 5.2 a Campobasso : epicentro a Montecilfone : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 e' stata registrata dall'Ingv a Campobasso in Molise. La secondo in meno di 48 ore.

Terremoto in Molise : l’Ingv rivede la magnitudo della prima scossa - da 5.2 a 5.1 : L’Ingv ha rivisto da 5.2 a 5.1 la magnitudo della scossa che si è verificata alle 20.19 con epicentro a 4 km a sud est di Montecilfone (Campobasso). L’evento sismico si è registrato a 9 km di profondità. L'articolo Terremoto in Molise: l’Ingv rivede la magnitudo della prima scossa, da 5.2 a 5.1 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - sisma di magnitudo 5.2 in Molise : verifiche alla diga del Liscione - “é stata una scossa fortissima” : Forte Terremoto in Molise, dove una scossa di magnitudo 5.2 ha causato paura e panico, oltre che alcuni danni ad edifici e crolli di cornicioni. Squadre di tecnici stanno raggiungendo la diga del Liscione e il viadotto sulla statale 87 che attraversa l’invaso per ispezionare le strutture. L’invaso, costruito con una barriera in terra battuta, sara’ monitorato dai tecnici di Molise Acque. Anas e Vigili del fuoco, invece, con ...