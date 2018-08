Tennis | ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 | Novak Djokovic va in finale! Piegata la

ATP WTA CINCINNATI 2018 / Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - i commenti sulla nuova Davis (Tennis) : Diretta Atp Wta CINCINNATI 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 16 agosto. La pioggia ancora protagonista : Continua a dominare la pioggia al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento statunitense il programma ha subito un ulteriore rallentamento ed ora i Tennisti saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. In programma oggi il completamento degli ottavi di finale ed i quarti. Nella notte italiana, infatti, dopo il passaggio dell’argentino Juan Martin Del Potro agli ottavi di finale ai danni del sudcoreano Hhyeon Chung, sono ...

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Federer Mayer streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: si continua a giocare nel torneo Western & Southern Open. Roger Federer affronta Leonardo Mayer, Angelique Kerber trova Madison Keys(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Tennis - torneo di Cincinnati Atp e Wta : il programma delle gare del giorno : Tennis, torneo di Cincinnati darà spettacolo anche oggi, con diverse gare dei tornei maschile e femminile che scenderanno in campo in serata A Ferragosto si gioca eccome nel mondo del Tennis. I circuiti Atp e Wta si sono ritrovati in quel di Cincinnati, in attesa dello spettacolo degli Us Open. Quest’oggi tante gare in programma, con diversi big in campo. Djokovic affronterà Mannarino, il giustiziere di Cecchinato, Kyrgios contro ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 14 agosto. Roger Federer è già agli ottavi : Nella notte italiana si è concluso il primo turno ed è iniziato il secondo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento americano la grande sorpresa è l’eliminazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo la finale della scorsa settimana a Toronto, stavolta cede al primo turno al belga David Goffin. Già agli ottavi l’elvetico Roger Federer, che liquida il tedesco Peter Gojowczyk, il canadese Denis Shapovalov, che ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 13 agosto. Avanti Novak Djokovic - stop per John Isner : Il piatto forte della seconda giornata di incontri del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocava nel cuore della notte italiana: il serbo Novak Djokovic sconfigge per due set a zero, con lo score di 6-4 7-6 (4) lo statunitense Steve Johnson. Passa al secondo turno anche il redivivo elvetico Stan Wawrinka, che si sbarazza in tre set (6-2 4-6 6-3) dell’argentino Diego Schwartzman. Esce di scena lo scozzese Andy Murray, che cede il ...

Tennis – Masters 1000 di Cincinnati : terminato il primo turno Atp - i risultati : Murray ko all’esordio, come Ferrer e Verdasco: i risultati del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati primo turno terminato, per quanto riguarda il torneo maschile del Masters 1000 di Cincinnati: i Tennisti si sono sfidati nei campi statunitensi a caccia di un importante pass per il secondo turno, dove entreranno in gioco i big. Occhi puntati oggi su Andy Murray, al rientro dopo l’abbandono a Washington: lo scozzese non è ...

Tennis – Classifica Atp : Nadal sempre numero 1 - Fognini migliore azzurro : Rafa Nadal ancora in vetta alla Classifica Atp: Fognini migliore azzurro, il ligure è 14° C’è una sola novità nella top-ten Atp sempre guidata da Rafael Nadal, reduce dal poker nel Masters 1000 canadese, alla sua ottava settimana del settimo regno: lo spagnolo ha 3.740 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Scambio di poltrona tra Juan Martin Del Potro, che sale al terzo posto firmando il best ranking,ed Alexander Zverev, ...

Tennis - Ranking ATP (13 agosto) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fabio Fognini n.1 azzurro : Rafael Nadal vola nel Ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro ...