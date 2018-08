Si sblocca Lazio-Napoli! Gol pazzesco di Immobile | ne fa fuori 3 con una finta | il tiro è

Lazio-Napoli 1-0 La Diretta sblocca una magia di Immobile : E' un inizio di campionato di tutto rispetto quello che va in scena all'Olimpico per Lazio e Napoli, subito di fronte alla prima giornata della nuova stagione di Serie A. I biancocelesti...

Lazio - l'incontro con Kezman sblocca anche Wesley : Due mercati paralleli. Uno per completare la squadra, l'altro in attesa di Milinkovic e del destino che avrà il serbo. Due strade che Inzaghi segue con attenzione e che, naturalmente, gli creano un po'...

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...