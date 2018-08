: Scoperto'tunnel droga'tra Messico e Usa - TelevideoRai101 : Scoperto'tunnel droga'tra Messico e Usa - UInvisibile : @CeraunavoltaD @Devabole Ieri ho scoperto la crema di caffè fredda e credo di essere entrato nel tunnel... - FRAnglophile : @winternows Io l'ho 'scoperto' con The Hobbit e da lì sono entrata in un tunnel senza uscita PER QUESTO BELLISSIMO… -

L'esercito messicano haundestinato al traffico dialla frontiera trae Stati Uniti. L'entrata delsi trova nella città di San Luis Rio Colorado, nello Stato di Sonora, e l'uscita a San Luis, in Arizona. Le forze di sicurezza non hanno trovato stupefacenti all'interno della struttura (costruita con dovizia di particolari, ventilata, illuminata e pavimentata in legno) ma sono certi che la galleria fosse destinata al passaggio di.(Di sabato 18 agosto 2018)