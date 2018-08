Scontro auto-moto | sulla litoranea Nord di Messina

Incidente in A14 - Tir contro guard-rail / Nello Scontro coinvolta anche un'automobile : Incidente in A14, Tir contro guard-rail: è stata coinvolta anche una macchina. Il tutto è accaduto sull'A14 di Ancona in direzione sud, il tratto è stato chiuso al traffico.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Scontro tra auto e motociclo sulla Tangenziale - conducente della due ruote in Codice Rosso al "Fazzi" - : Ancora un sinistro sulle strade del Salento e, questa volta, scenario dell'incidente la Tangenziale Ovest di Lecce. Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire presso ...

AUTOSTRADE GENOVA : REVOCA CONCESSIONE COSTA 20 MILIARDI/ Crollo ponte - Scontro Di Maio-Renzi su Benetton : REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo Crollo del ponte Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Scontro fra auto - muore bimbo di 7 anni : Non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni rimasto gravemente ferito ieri in un incidente stradale a Menfi, nell'Agrigentino . Il piccolo è deceduto stamani all'ospedale Civico di Palermo, dove era giunto ...

Scontro tra auto - due morti e due feriti : ANSA, - FOGGIA, 15 AGO - Due giovani - di 22 e 24 anni, di Torremaggiore , Foggia, - sono morti ed altre due persone sono rimaste ferite nello Scontro tra quattro veicoli sulla strada statale 693, nel ...

Crollo ponte - Scontro tra governo e Autostrade : Il vicepremier: "I vertici si dimettano". Salvini: "Disastro non resterà impuntito". Toninelli: "Multe fino a 150 milioni di euro"

A10 - Scontro sulle concessioni. Ma Autostrade : "Noi restiamo" : Il pugno duro del governo rischia ora di creare una grave spaccatura politica. 'Il governo sta esponendo a ulteriori danni quei cittadini che hanno investito i propri risparmi nel fondo Atlantia, ...

Scontro auto - 3 morti nel Mantovano : ANSA, - VIADANA, MANTOVA,, 14 AGO - Tre morti: è il bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 15.30 di oggi alle porte di Viadana, nel Mantovano. Secondo le prime informazioni due auto ...

Ecuador : Scontro tra autobus e Suv - 24 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scontro Tra Quad ed auto - ferito un uomo : Incidente stradale in Via Arturo Perugini a Lamezia Terme. Uno Scontro tra una Renault Clio ed un Quad. Quest'ultimo a seguito dell'impatto si è ribaltato. Il conducente, uomo cinquantenne, è rimasto ...

Roma - Scontro tra auto e furgone sulla Tiburtina : grave ragazzo di 22 anni : scontro furgone auto sulla Tiburtina, un giovane ferito. Questa mattina alle 6.30 circa un furgone Renault Master e una Clio si sono scontrati in Via Sambuci, direzione via Tiburtina. A causa dell'...

Scontro tra auto e moto : feriti due vercellesi : foto d'archivio Sono finiti in ospedale, lievemente feriti, il conducente 20enne di Asigliano e il passeggero minorenne di una moto protagonisti di un incidente stradale ieri, 11 agosto, sulla Trossi ...