Schiavi nei campi a 1 euro l'ora : Lecce, 18 ago. , Adnkronos, - E' di nazionalità pakistana l'uomo di 36 anni arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro , ...

Protesta nei campi : «Mai più Schiavi» : I berretti rossi e le bandiere, gli slogan scanditi per ribadire il 'no ai ghetti' e i cesti di pomodoro mostrati per urlare che no, non si può morire per un cassone di ortaggi in questo angolo ...

[Il commento] Sedici migranti "Schiavi" morti in due giorni nei pulmini della morte : Una strage in Capitanata. Foggia. Come sabato scorso. Lamiere contorte, un pulmino rovesciato, corpi straziati sull'asfalto coperti da lenzuola bianche. Corpi senza vita e per il momento senza ...

Schiavi nei campi - sfruttava i suoi operai per pochi euro all'ora : I carabinieri hanno arrestato un 37enne titolare di un'azienda agricola. Trovato anche un lavoratore in nero e senza il permesso di soggiorno