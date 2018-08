Scarlett Johansson è l' attrice più pagata del 2018 | la classifica di Forbes

Scarlett Johansson - secondo Forbes è l'attrice più pagata del 2018 : La celebre rivista di economia e finanza americana ha stabilito così che la Johansson ha soffiato il primo posto a Emma Stone , che dopo "La La Land" e l'Oscar per la miglior attrice chiuse il 2017 ...

Scarlett Johansson è l’attrice più pagata di Hollywood : ha guadagnato 40 - 5 milioni di dollari in un anno : E’ la statunitense Scarlett Johansson, secondo la rivista Forbes, l’attrice più pagata di Hollywood con circa 40,5 milioni di dollari (35,5 milioni di euro) incassati negli ultimi 12 mesi. Un primato che l’attrice 33enne deve soprattutto al suo ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera nella saga cinematografica Avengers. L’anno scorso in cima alla classifica si era piazzata Emma Stone, la 29enne protagonista di La La Land, con 26 milioni di dollari ...

Scarlett Johansson cambia idea : l'attrice rifiuta il ruolo di trans : Il caso è scoppiato dopo che una serie di critiche sono piovute sull'attrice Scarlett Johansson dopo che era stato annunciato il suo nome per il film Rub and Tug, in cui avrebbe interpretato un gangster nato donna. Perché quel ruolo non è stato affidato ad un trans? Ecco la questione sollevata dal web.l'attrice Johansson non si è tenuta le critiche che attraverso i vari social le sono arrivate dalla comunità transgender e così aveva replicato ...

CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER/ Su Rai 4 il film con Scarlett Johansson (oggi - 20 luglio 2018) : CAPTAIN AMERICA: The WINTER SOLDIER, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Scarlett Johansson, Anthony Mackie, alla regia Anthony e Joe Russo. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:37:00 GMT)

BLACK DAHLIA/ Su Rai Movie il film con Josh Hartnett e Scarlett Johansson (oggi - 19 luglio 2018) : Il film BLACK DAHLIA thriller va in onda su Rai Movie oggi in prima serata. Nel cast: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, alla regia Brian De Palma. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:53:00 GMT)

Scarlett Johansson rinuncia a una parte : È vero - non sono trans : Roma. Fa sapere Scarlett Johansson d’aver capito e accolto le “questioni etiche” della comunità transessuale, per la quale naturalmente ha “grande ammirazione e amore” (variazione in andantino di “ho tanti amici trans”), e d’avere per questo rinunciato a interpretare la parte del leggendario transge

