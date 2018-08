“Salvi così da crollo di Genova” Un minuto che ha cambiato la loro vita per sempre

caffeinamagazine

: RT @garzantilibri: «È così che deve essere, Paolo. Tu salvi me e io salvo te. Piano, senza fare rumore, senza clamori e soprattutto senza f… - LVitanzi : RT @garzantilibri: «È così che deve essere, Paolo. Tu salvi me e io salvo te. Piano, senza fare rumore, senza clamori e soprattutto senza f… - miriamcandurro : RT @garzantilibri: «È così che deve essere, Paolo. Tu salvi me e io salvo te. Piano, senza fare rumore, senza clamori e soprattutto senza f… - DanielaBeatrici : RT @biomillarte: #Ilvaisakiller @luigidimaio quando finirà tutto questo? Aspettiamo i vostri giochi e magari un decreto che salvi la città… -

(Di sabato 18 agosto 2018) Storie che si sono intrecciate, vite che si sono trovate di colpo a fare i conti con il destino, terribile, che ha fatto crollare all’improvviso ponte Morandi a Genova epertante storie, quelle delle persone che proprio in quel tratto stavano transitando con leauto. Alcuni sono rimasti vittime di una sorte atroce: è il caso dei quattro ragazzi napoletani partiti per le vacanze. Destinazione Francia, prima, e Spagna poi. Volevano andare in aereo ma all’ultimo momento avevano deciso di salire in macchina e viaggiare. Una volta in Liguria la strada gli è franata sotto i piedi: sono morti tutti sul colpo. Unconterraneo, quarantotto anni originario di Casalnuovo, è invece riuscito miracolosamente a salvarsi con il furgone a bordo del quale lavora per la ditta Scafati. Al momento è ancora ricoverato in ospedale a Genova ma se la caverà. ...