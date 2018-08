Ronaldo senza gol | la Juve piega il Chievo 3-2 nel recupero

Chievo-Juventus - Cristiano Ronaldo brilla anche senza segnare : PAGELLE JUVENTUS Szczesny 6 Incolpevole sui gol veronesi. Cancelo 5,5 Quando accelera è un furetto, lascia sul posto Giaccherini e Cacciatore in più occasioni. Paga il calo collettivo tra primo e ...

Debutto senza gol per Ronaldo e la Juve fatica con il Chievo : Prima di campionato vittoriosa per la Juventus ma niente gol per Cristiano Ronaldo. I bianconeri campioni d'Italia vincono 3-2 sul campo del Chievo ma il gol decisivo arriva solo al terzo dei 7 minuti di recupero e porta la firma di Bernardeschi, entrato al 57' al posto di Cuadrado. All'inizio sembra tutto facile per gli uomini di Allegri, che sbloccano al 3' con Khedira pronto ad insaccare a distanza ravvicinata dopo una ...

Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : per Ronaldo debutto senza gol - decisivo Bernardeschi : La Juve soffre in casa del Chievo, ma porta a casa tre punti al debutto. Al Bentegodi è 3-2: decisivo Bernardeschi nel finale. Per Cristiano Ronaldo debutto senza gol. La Juve parte fortissimo e dopo ...

Atletico - la vendetta di Simeone e la profezia di Diego Costa : 'Real forte anche senza Ronaldo' : Finalmente se la gode, Simeone. Dopo le finali perse con il Real, ecco quella giusta. La vendetta. Un poker per sognare, quattro reti per stendere il Real Madrid e alzare al cielo di Tallinn la terza ...

Marcelo e Ramos in declino - Varane montato : Real - senza Ronaldo è dura : Anche se per la cronaca va registrato il gol di Koke in contropiede puro orchestato da Diego Costa, il migliore in campo. Mi duole ammetterlo, ma a me il gioco 'sporco' dello spagnolo naturalizzato ...

Senza Cristiano Ronaldo Madrid non è più Real : Festa grande a Tallinn per l’Atletico Madrid che trionfa in Supercoppa Europea. Nella stracittadina madrilena in salsa europea, l’Atletico batte

Supercoppa europea - derby Real-Atletico. Ramos : ''Vinceremo anche senza Ronaldo'' : Griezmann, Lucas e Lemar sono tutti rientrati da campioni del mondo, li spingerà a cercare altre vittorie. Ma dall'altro lato abbiamo allenato il centrocampo a Singapore e la difesa a Madrid, ora ...

Vieri : 'Juve - con Ronaldo è scudetto. Higuain-Bonucci? Ci han guadaganto tutti. Inter ottima anche senza Modric' : Nel maxi scambio tra Juventus e Milan, chi ha fatto l'affare? 'Bonucci è uno dei migliori difensori al mondo, Higuain uno dei migliori attaccanti al mondo: l'affare l'hanno fatto entrambi'. Se fosse ...

Serie B e Figc : un caos senza fine. Altro che Cristiano Ronaldo... : La situazione è diventata sempre più complicata, sempre più in balia di interessi personali, di lobby di potere e politiche che con lo sport hanno sempre meno a che fare. Cerchiamo di fare ordine e ...

Luciana Littizzetto vicina di casa di Cristiano Ronaldo - la comica “infastidita” dalla presenza di CR7 : i motivi : Luciana Littizzetto non avrebbe gradito l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel suo quartiere a Torino, in cui ora mancherebbe un po’ di privacy Luciana Littizzetto ha un nuovo vicino di casa. Cristiano Ronaldo, con il suo appordo alla Juventus, ha preso proprio una casa vicino a quella della comica di ‘Che Tempo che fa’. La presenza della nuova ‘star del calcio’ nel quartiere della torinese però non avrebbe ...

Allegri : 'Real forte anche senza Ronaldo'. Chiellini : 'CR7 una scossa' : WASHINGTON DC , Stati Uniti, - 'Ci aspetta una nuova stagione, si parte alla pari degli altri e per vincere servono sacrificio, rispetto e cuore. La tecnica ce l'abbiamo ma se mancano queste cose è ...

Juve - senti Lopetegui : 'Il Real farà bene anche senza Cristiano Ronaldo' : Gli auguriamo tutto il bene del mondo ma siamo convinti che faremo un grandissimo anno e speriamo che daremo il meglio, lavoreremo sodo per questo e per vincere.'

Real - Lopetegui : 'Sarà una sfida affascinante restare competitivi senza Cristiano Ronaldo' : Ha scritto una storia fantastica qui a Madrid, gli auguriamo tutta la fortuna del mondo, ma noi continueremo il nostro viaggio anche senza di lui. Sono soddisfatto della rosa attuale e convinto che ...

Lopetegui : ''Una sfida emozionante reinventare il Real senza Ronaldo'' : MIAMI - 'reinventare il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo è una sfida emozionante, rendere competitiva la squadra e lottare per tutti gli obiettivi. Non ho dubbi che con i giocatori che abbiamo ci ...