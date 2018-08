Ronaldo ' felice prima vittoria con Juve'

Juventus - Ronaldo a secco ma contento : "Felice per la prima vittoria" : Buona la prima. E poco importa che non sia arrivato il gol per mettere la ciliegina sulla torta. Ronaldo è comunque soddisfatto del suo debutto in bianconero coinciso con il successo sul Chievo , ...

Juventus Tv - Cristiano Ronaldo protagonista / CR7 : "Sono sempre più felice" : Juventus Tv è la nuova piattaforma ideata per i tifosi bianconeri. Cristiano Ronaldo uomo immagine apre con un'intervista: "Sognavo questa maglia". (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:10:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : "Sognavo la Juve fin da bambino. Sono felice e pronto a vincere" : Il portoghese: "Quella standing ovation dopo la rovesciata alla Stadium mi ha lasciato senza parole"

Juventus - mamma Dolores felice per la scelta di Ronaldo : “falso che volevo tornasse al Manchester” : La mamma di Cristiano Ronaldo ha parlato della scelta del figlio, sottolineando come per le conti che sia felice “Sono molto felice per mio figlio, è una nuova tappa della sua vita“. Così Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo avvicinata dai cronisti a margine della conferenza stampa che ha segnato il debutto ufficiale del cinque volte Pallone d’Oro alla Juventus. “Non è vero che volevo ...

Cristiano Ronaldo : 'Sono arrivato in un grande club - è un giorno felice' Diretta Facebook : Ora il cinque volte campione del mondo è atteso al centro sportivo della Continassa dove è previsto l'incontro con il mister Massimiliano Allegri e i compagni di squadra. Anche qui, come questa ...

Cristiano Ronaldo : «Sono arrivato in un grande club - è un giorno felice» Diretta Facebook : «Sono arrivato in un grande club, è un giorno felice per me». Inizia così la conferenza stampa di presentazione Cristiano Ronaldo che si appresta a iniziare la nuova...

CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Jorge Mendes : "CR7 è felice" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus - ecco le rivelazioni dell’amico-procuratore Mendes : “Cristiano è felice e vivrà in centro a Torino” : 1/7 ...

Ronaldo : Mendes - è felice - vivrà in centro : ''Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo - aggiunge la nota - Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Jorge Mendes ha 12 milioni di motivi per essere felice dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve : Quello tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è sicuramente il matrimonio più costoso della storia del calcio italiano: 100 milioni ai bianconeri (più 12 di oneri accessori) e 30 netti per quattro stagioni al giocatore. Ma a sorridere per il trasferimento di Cr7 non sono solo i tifosi della vecchia signora: grazie a questa maxi-operazione infatti il procuratore Jorge Mendes avrà diversi milioni di motivi per essere ...

Totti : 'Cristiano Ronaldo? Felice di vederlo in Italia' : ... è poi l'altra battuta dell'ex capitano della Roma, che nel match d'esordio delle 'Italia Legends', con Oddo, Zaccardo e Zambrotta, come lui campioni del mondo nel 2006, è stato sconfitto da un All ...

Gigi Buffon al Psg/ Video presentazione : "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sarei felice ma.." : Gigi Buffon, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:28:00 GMT)