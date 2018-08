Roma | si apre una voragine in strada a Monteverde

Calciomercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...

Monchi da N'Zonzi e l'agente apre : 'Roma un'opzione'. Muro Milan per Suso : Dalla chiusura del mercato inglese, i giallorossi hanno riallacciato i rapporti e provano a chiudere per il centrocampista campione del mondo, che spinge per cambiare aria. A confermarlo le parole ...

Il teatro Romano di Albintimilium riapre al pubblico : La struttura, di dimensioni piuttosto limitate rispetto ad altre analoghe, ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era ...

Imperia apre al turismo dei sub con il relitto di una nave Romana : 'È un mondo da scoprire - ha affermato oggi l'assessore alla Cultura del Comune di Imperia, Marcella Roggero, alla presentazione dell'iniziativa - ed anche un modo di valorizzare il territorio: non ...

Attacchi web a Mattarella : la Procura di Roma apre un'inchiesta : La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato in relazione agli Attacchi via web rivolti a Sergio Mattarella. Il periodo in esame, da parte degli inquirenti che hanno delegato gli accertamenti alla polizia postale, è quello dello scorso maggio, quando il presidente si oppose ...

Roma - incredibile a Monteverde : un boato scuote il quartiere - si apre una voragine ed “esplode” un altissimo “Geyser” [FOTO e VIDEO] : Risveglio di paura stamattina all’alba, intorno alle 06:00, per centinaia di residenti di Roma, nel quartiere Monteverde, dove un forte boato ha preceduto il crollo di un tratto di asfalto e l’esplosione di un altissimo getto d’acqua molto potente, che ha raggiunto il secondo piano di una palazzina allagando i balconi di alcuni appartamenti come neanche durante un nubifragio… La voragine ha inghiottito parzialmente ...

Roma - apre la spiaggia sul Tevere. I bagnanti? Sono dipendenti comunali : Sotto lo sguardo vigile del mega-direttore generale del Comune - Franco Giampaoletti, arruolato da Raggi un anno fa - ecco i travet capitolini che sgambano sulla sabbia ardente di mezzogiorno, con ...

