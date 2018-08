Roma | Gonalons a un passo dal Siviglia

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Roma - si chiude per Gonalons al Siviglia : nel weekend le visite : Maxime Gonalons è ad un passo dal Siviglia. Stamattina il giocatore si allenerà a Trigoria ma se, come sembra, Monchi riuscirà a chiudere con il suo ex club nelle prossime ore, al francese sarà ...

Roma - si tratta con un club spagnolo per Gonalons : Maxime Gonalons apre al prestito al Siviglia. Nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti ma come riferisce Sky Sport in questo senso non c'è fretta, visto che il mercato spagnolo chiuderà il prossimo 31 agosto.

Roma - Gonalons verso il Siviglia. Ma non sarà un addio : Come riporta Sky Sport, sono andati avanti i contatti con il Siviglia, che vuole puntare su di lui per sostituire proprio l'ultimo acquisto Romanista. Il francese è adesso pronto a dire sì. Potrebbe ...

Roma : Gonalons verso Siviglia : Secondo quanto riportato da Sky Sport , il centrocampista della Roma , Maxime Gonalons , è vicino al Siviglia . Operazione in prestito secco.

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Roma - due offerte inglesi per Gonalons : Secondo La Gazzetta dello Sport , il centrocampista della Roma Gonalons è perplesso sul fatto di accettare le offerte che gli sono giunte dalla Premier League, Crystal Palace ed Everton,.

Roma - N'Zonzi ha detto sì - ma il Barcellona e Gonalons... : Nodi e snodi. Il fine settimana del d.s. Monchi ha il sapore ansiogeno della riflessione, in attesa di partire tra lunedì e martedì per il Texas, dove la Roma è attesa dalla sfida contro il Barcellona.

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie : accordo col Siviglia vicino - ma deve partire Gonalons : Steven N'Zonzi alla Roma: Ultime notizie. accordo col Siviglia vicino, ma deve partire Maxime Gonalons per sbloccare l'operazione di calciomercato con il club spagnolo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Roma - Gonalons blocca N'Zonzi : ACCORDO TROVATO - N'Zonzi, fresco campione del Mondo con la Francia, è in questi giorni in vacanza negli Stati Uniti, lì dove risiedono le alte sfere della società giallorossa. Di più: ieri era ...

Calciomercato Roma - sirene inglesi per Gonalons : Monchi ha già individuato il sostituto : Interesse di Crystal Palace e Everton per Gonalons, il sostituto potrebbe essere uno tra N’Zonzi e Ndombele Non solo esterni offensivi, la Roma va a caccia anche di centrocampisti centrali visti gli interessamenti di Crystal Palace ed Everton per Maxime Gonalons. Il francese piace e non poco ai due club inglesi, che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni. Nel caso in cui l’ex Lione dovesse dire addio ai colori ...

Roma - girotondo regia e attacco : via Gonalons - sì a N'Zonzi e Neres : spagnolo potrebbe puntare su Steven N'Zonzi, 29 anni, campione del Mondo con la Francia, che ha una clausola di rescissione di 35 milioni. Ma c'è un altro francese con radici congolesi che interessa ...

Roma : Gonalons in partenza - sì a N'Zonzi e Neres : La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Berardi , Sassuolo,, Neres , Ajax, e Pulisic , Borussia Dortmund,. Radio mercato parla anche di Cuadrado , che piace, ma la Juve non lo cede, no anche al Barca,. ...