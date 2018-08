Risultati Serie A | classifica aggiornata Diretta gol live score | il Napoli ribalta la

Serie A - le partite e i Risultati di oggi : Nella prima di campionato la Juventus ha vinto all'ultimo minuto contro il Chievo; alle 20.30 si gioca Lazio-Napoli The post Serie A, le partite e i risultati di oggi appeared first on Il Post.

Coppa Italia 2018-2019 - terzo turno : tutti i Risultati. Eliminate Pisa e Palermo - avanti le altre di Serie A. Ok Torino e Samp : Oggi si è completato il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio, a questo punto della competizione entrano in gioco le squadre di Serie A (quelle classificate dal nono al 17° posto della passata stagione e le tre neopromosse). Passano tutte le squadre della massima categoria ad eccezione del Palermo che viene sconfitto dal Cagliari per 2-1 nell’unico scontro diretto tra squadre di Serie A, dell’Empoli (0-3 contro il ...

PALLAPUGNO/ Tutti i Risultati della Serie A Trofeo Araldica e Serie B : I risultati di sabato 11 agosto in Serie A Trofeo Araldica e Serie B Serie A Trofeo Araldica Play-off - Quinta giornata Araldica Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11-7 Serie B Play-out - ...

