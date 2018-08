Riparte la Serie A

Riparte il campionato : tutte le maglie della nuova Serie A 2018/2019 : Innovazione e richiami al passato, messaggi e simboli 'nascosti', mode che tornano e colori che non passano mai di moda: tutto questo nelle maglie con cui veste la Serie A ai nastri di partenza

Serie A - Riparte l'Italia del gol : sabato comincia il campionato : Altro che calcio d'agosto. Nel giro di poche ore, tra venerdì e sabato prossimi, prima si concluderà il mercato e poi partirà il campionato. Si, ri,comincia a fare sul serio, anche se gli ombrelloni ...

L'Avellino Riparte della Serie D - c'è la nuova società : Il calcio ad Avellino riparte...dal basket. Sei proposte, tra cui quella di Enrico Preziosi,, ieri la decisione del sindaco. La corsa al titolo sportivo, indetta dal Comune dopo la decisione del Tar ...

L'Avellino Riparte dalla Serie D e da Gianandrea De Cesare : E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell' Avellino Calcio . La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano ...

L'Avellino Calcio Riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

La stagione calcistica Riparte con la serie A il prossimo 18 agosto : Con LeoVegas Sport appuntamenti fissi con top calcio e scommesse live comodamente giocabili da casa, con quote migliorate per gli eventi sportivi più importanti del momento. Terzo turno ...

L'Avellino Calcio Riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Società Sportiva Avellino Calcio sarà Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di città. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Il Cesena Riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico : Mizuno : Il Cesena FC e Mizuno annunciano di aver definito la partnership che vedrà l’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906, al fianco degli atleti bianconeri per le prossime tre stagioni. In qualità di sponsor tecnico, Mizuno disegnerà e fornirà le divise ufficiali e tutto il materiale di allenamento e rappresentanza […] L'articolo Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico: ...

Domenica Riparte la Coppa Italia Serie C in diretta streaming gratis su Eleven Sports : Tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C 2018-2019. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni: Domenica 5, mercoledì 8 e, a chiudere, Domenica 12 agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: in quattro delle ultime ...

De Laurentiis acquista il Bari e Riparte dalla serie D : Il Bari calcio riparte dalla serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli. È stato ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli Riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Cordata per il Cesena - Riparte dalla Serie D : Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, ha vinto il bando per la società che allestirà il nuovo Cesena. Si chiamerà Cesena Fc e partirà dalla Serie D, dopo il fallimento dell’Ac Cesena che dovrebbe essere decretato il 9 agosto. Lo ha comunicato il sindaco Paolo Lucchi, in Municipio. Il progetto triennale locale è stato preferito al Pt Group Management di Benevento la cui documentazione è ...

Parma calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : il Chievo Riparte da San Zeno con mille dubbi in testa : Parma calcio, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:49:00 GMT)

Il Bari calcio Riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti