Rally Germania 2018 Streaming video e diretta tv | orario e percorso Mondiale Wrc | oggi

Rally Germania 2018 : Ott Tanak vola nella prima speciale. Bene Ogier - in ritardo Neuville : Ott Tanak si conferma in un grande momento. Il pilota estone della Toyota, dopo aver conquistato l’ottavo appuntamento del WRC 2018 in Finlandia, ha iniziato nel migliore dei modi anche il round tedesco. L’alfiere della squadra nipponica, infatti, si è imposto nella stage spettacolo “St. Wendel” di 2.04 km, issandosi in vetta alla graduatoria generale. Alle spalle di Tanak stupisce il finlandese della Skoda Kalle ...