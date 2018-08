Punto per punto cosa farà ora Autostrade per Genova

Madrid : nuovo sPunto rialzista per DIA : Bene Distribuidora Internacional de Alimentacion , con un rialzo dell'1,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di DIA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' ...

Salvini su Facebook ha mostrato per primo il 'Punto zero' del crollo del ponte Morandi : E alla fine anche il 'punto zero' della tragedia del ponte Morandi viene messo a nudo. La diretta Facebook annunciata da Matteo Salvini si inoltra sempre di più sul luogo della sciagura e la ricognizione del ministro dell'Interno e delle altre autorità porta agli occhi di tutti anche il punto di impatto dove, circondate da una impressionante massa di cemento, sono ammassate quelle che fino a qualche ora fa erano automobili. Accartocciate ...

New York : nuovo sPunto rialzista per Kimberly-Clark : Apprezzabile rialzo per Kimberly-Clark , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kimberly-Clark ...

CAIAZZO - "Volturno Vagabondo" - la Regione finanza il progetto con 70mila euro. L'evento si terrà la prossima primavera - tema e sPunto per ... : ... convegni, dibattiti, workshop, mostre fotografiche ed estemporanee di pittura si accompagneranno a spettacoli teatrali e musicali. Il Sindaco Stefano Giaquinto, l'Assessore e Vicesindaco Antonio ...

Gattinara nuovo supermercato : arriva Punto vendita Tigros : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara nuovo supermercato: ...

TRAVAGLIO CONTRO BONINI/ Attesa per la nuova mossa. Il Punto di Nextquotidiano : Repubblica CONTRO Marco TRAVAGLIO, Carlo BONINI all'attacco sul ribattezzato 'metodo' del giornalista: ecco la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Addio a Giuliano Mazzoleni : 'Punto di riferimento per i socialisti bergamaschi' : "Quando l'ho conosciuto, all'inizio degli anni '70, eravamo dei giovani che ci avvicinavamo alla politica e al consiglio comunale " ricorda l'ex europarlamentare socialista Pia Locatelli -. Eravamo ...

Piazza Affari : nuovo sPunto rialzista per Unipol : Seduta vivace oggi per il Gruppo finanziario italiano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Punto da insetto - 72enne muore per schoc anafilattico : Chieti - È deceduto nel tardo pomeriggio per una puntura di insetto un 72enne di Vasto residente in via Lota. Era in casa con i suoi familiari quando l'uomo, ex dipendente del servizio acquedotto del Comune di San Salvo, è stato Punto da un'ape. Quando sono giunti i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso per shock anafilattico. leggi tutto

[Il Punto] Il datore di lavoro : "Quei ragazzi vivevano come schiavi - ma che colpa abbiamo noi? Pianterò 7 ulivi per ricordarli" : Vuol piantare sette alberi di ulivo per ricordarli. Sette alberi come i sette ragazzi di colore che lavoravano per lui morti nell'incidente stradale di Lesina, nel Foggiano. Sette di quei 12 giovani ...

Esclusiva CalcioWeb – Futuro Sturaro - l’agente fa il Punto : “Interesse reale dello Sporting. Permanenza alla Juve? Ecco cosa dico” : La chiusura del calciomercato estivo si avvicina. La deadline, in Italia, è fissata per il 17 agosto, ovvero il giorno prima dell’inizio del campionato di Serie A. In casa Juventus, dopo il ritorno di Bonucci, si lavora alle cessioni, in attesa del possibile colpo last minute. Ufficializzati i passaggi di Favilli al Genoa e Pjaca alla Fiorentina, per i quali i bianconeri manteranno il diritto di recompra, il prossimo che potrebbe ...

Attività produttive - il Punto di Sciapichetti : «8 milioni per la provincia di Macerata» : ... un'operazione importante, con un investimento di 10 milioni e 400 mila euro, che ha dato la possibilità a 166 operatori di riaprire i battenti, segno dell'economia che riparte, anche dopo la ...

Fiat Punto - per il momento la storia si ferma. Tornerà sotto nuove sembianze… : La storia dell’automobile italiana passa – tra le utilitarie e medio-piccole – attraverso modelli diventati icone, riferimenti delle varie epoche storiche. Auto che hanno segnato la conquista della patente, la prima pomiciata in auto, il senso d’indipendenza, la prima vacanza con gli amici, le sere nella movida estiva. Queste auto, sono state sicuramente, partendo un po’ lontano….la Topolino, la 600/850, la ...

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che Punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»