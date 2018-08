Protezione civile | dopo scossa Molise tenere alta attenzione

Protezione civile - cinque dispersi : Salvini e Di Maio insistono sulla revoca della concessione ad Autostrade: "C'è una volontà politica certa" dice il leader dei 5Stelle. Il ministro dell'Interno ribadisce 'rigore' da parte del governo ...

Crollo Genova - ricerche tutta la notte Protezione civile : «Cinque i dispersi» Rottura strallo ipotesi seria di lavoro : Si continua a scavare: cinque i dispersi. Sabato i funerali di Stato. Il ministero delle Infrastrutture dà 15 giorni ad Autostrade per l’Italia per la relazione sul disastro

Terremoto in Molise - Protezione civile : attivata l’unità di crisi - “danni di piccola entità” : In seguito alla scossa di magnitudo 5.1 che ha interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Larino, Montecilfone e Guglionesi, il Dipartimento della Protezione Civile ha immediatamente attivato l’unità di crisi ed è in costante contattato con le autorità locali di Protezione Civile. Dalle prime verifiche, che proseguiranno nelle prossime ore, la scossa sembrerebbe aver generato solo danni di piccola entità. In accordo con ...

Crollo ponte Genova - Protezione civile : la prima preoccupazione è la ricerca di persone : “La prima preoccupazione è la ricerca delle persone. Ci sono circa 340 Vigili del fuoco che stanno operando sotto le macerie, supportati da polizia, carabinieri, guardia di finanza, croce rossa e capitaneria di porto. Le ricerche continueranno fino a quando saremo sicuri che non c’è più nessuno da soccorrere“: lo ha spiegato al Sir Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della ...

Luigi Matti Altadonna - nipote di un volontario della Protezione civile : morto a 35 anni sul ponte crollato : Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri Mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al ponte Morandi. Al momento ...

Genova - Protezione civile : “Il ponte è crollato nell’alveo del fiume : ora rimuovere i detriti per scongiurare esondazione” : “Ora la priorità è cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città”. Così il direttore generale della Protezione civile Agostino Miozzo fa il punto sugli interventi dei prossimi giorni dopo il crollo del ponte a Genova. ...

Terremoto M 4.7 in Molise - Protezione civile : nessun danno in Campania : La protezione civile della Regione Campania ha reso noto che non si sono registrati danni a cose o persone nella regione per il Terremoto magnitudo 4.7 che alle 23.48 italiane di ieri sera è stato localizzato in provincia di Campobasso, 6 km a Sud di Montecilfone, ad una profondità di 19 km. La protezione civile regionale si è messa subito in contatto con i Vigili del fuoco della provincia di Caserta: l’area del Matese è infatti quella più ...

Genova - crolla ponte : almeno 35 morti - 3 i bambini | Protezione civile : "Macerie pericolo concreto" : Ferragosto di lutto cittadino a Genova, all'indomani del crollo del viadotto Morandi sull'autostrada A10. Tra le vittime anche tre minori: un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni.