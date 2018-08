Premier League | 2a giornata | Chelsea-Arsenal 3-2 | Sarri batte Emery e vola in testa con

Premier League - Chelsea-Arsenal 3-2 : Sarri vola con Alonso : Ruggisce lo Stamford Bridge. Lo fa per tre volte, ma solo l'ultima è quella buona. Merito di una partita dallo svolgimento imprevedibile. Il Chelsea esce meglio dai blocchi di partenza e, nel giro di ...

Premier League - 2a giornata : Tottenham e Bournemouth in testa a punteggio pieno : Gli 'Spurs' soffrono ma battono 3-1 il Fulham, in testa anche il Bournemouth che passa 2-1 in casa del West Ham

Premier League - Cardiff-Newcastle derby omozigote tra i gemelli Murphy : Due gemelli identici in campo, ma con due maglie diverse, per scrivere un altro pezzetto di storia della Premier League. È accaduto oggi a Cardiff, dove la squadra locale affrontava il Newcastle, ...

Premier League - Mourinho attacca il Manchester City : Josè Mourinho, allenatore del Manchester United. Afp "Si può fare un documentario fantastico rispettando gli altri. D'altronde anche se sei un club ricco e compri i migliori giocatori al mondo, la classe non si compra e il Manchester City lo ha dimostrato chiaramente". José Mourinho non le ha mandate a dire agli storici rivali. Il motivo? Questa volta non riguarda il campo. Nel ...

Premier League - solo 0-0 tra Cardiff e Newcastle : Finisce 0-0 Cardiff-Newcastle United match valido per la seconda giornata di Premier League. Decisivo nei minuti di recupero dell'incontro disputato al Cardiff City Stadium il rigore per il Newcastle ...

Premier League : la diretta gol - i risultati live della seconda giornata : 203 Sky Sport Football, Già giocata CARDIFF-NEWCASTLE 0-0 Fin troppo aggressiva e con poche occasioni da una parte e dall'altra la sfida tra Cardiff e Newcastle, caratterizzata però da una fase di ...

Premier League - al via la seconda giornata : Chelsea favorito per i bookies nel derby con l'Arsenal : La squadra di Maurizio Sarri è favorita secondo i bookmakers nel derby contro l'Arsenal, in programma nella seconda giornata di Premier Il buon esordio contro l'Huddersfield dà la spinta giusta al ...

Pronostico Crystal Palace vs Liverpool - Premier League 20-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto. La seconda giornata di Premier League si conclude a Selhurst Park con il primo Monday Night della stagione. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Crystal Palace e Liverpool? Il Crystal ...

Premier League : il clou è Chelsea-Arsenal - LIVE : In Premier spicca il derby Chelsea-Arsenal, esame gia' serio per Emery e occasione per Sarri per confermare il suo buon approccio. E' gia' un momento delicato per l'Arsenal di Emery. Dopo il ko col ...

Pronostico Cardiff vs Newcastle - Premier League 18-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi e Pronostico di Cardiff-Newcastle, sabato 18 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Cardiff-Newcastle, sabato 18 agosto. La seconda giornata di Premier League prende il via al Cardiff Stadium tra due formazioni sconfitte nella prima giornata. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Cardiff e Newcastle? Il neopromosso Cardiff ha perso per 2-0 all’esordio sul ...

Prime polemiche FIFA 19 - stella della Premier League si lamenta della propria trasposizione : Continua a crescere esponenzialmente la febbre da FIFA 19, il simulatore calcistico curato da ormai decenni dai ragazzi di Electronic Arts. Una sinergia, quella tra calcio e il publisher statunitense e lo sport, che non manca di rinnovarsi ogni dodici mesi, con gli sport più in vista che ricevono la loro consueta trasposizione digitale, utile a foraggiare le voglie delle folte masse di giocatori. Un capitolo che è chiamato a un vero e proprio ...

Premier League - il Tottenham torna a Wembley : slitta inaugurazione nuovo stadio : Il Tottenham 'torna' a Wembley. La società inglese, infatti, ha comunicato che sono stati riscontrati problemi relativi al sistema di sicurezza del nuovo stadio che costringeranno il club a rimandare ...