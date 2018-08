“Povero Fabio Fulco” Cristina Chiabotto più sexy che mai | paparazzata così

caffeinamagazine

(Di sabato 18 agosto 2018) Quattordici anni fa l’Italia scopriva la bellezza irresistibile di, diventata Miss Italia ed entrata di diritto nell’immaginario collettivo del pubblico, una delle conduttrici più amate e delle donne più desiderate del nostro paese. Di recente la 31enne è finita al centro di una lunga serie di indiscrezioni dopo la fine della sua relazione con il fidanzatoFulco e l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, quello che la vede legata all’imprenditore Marco Roscio. Chi pensava e scriveva ancora sui social che la testa dipotesse volare di tanto in tanto alla vecchia fiamma dovrà probabilmente ricredersi: in vacanza proprio con il suo nuovo amore, laè sembrata davvero più “cotta” che mai, lasciandosi andare a risate, effusioni e gesti che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Il capitolo Fulco sembra ...