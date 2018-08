Ponte Morandi | Mattarella | Tragedia inaccettabile ...

Ponte Morandi - perché l’Italia decise di privatizzare. La vera storia di una tragedia assurda : Il crollo del Ponte Morandi a Genova è una catastrofe da terzo mondo, impensabile nella terza economia di Eurolandia o in una nazione che far parte del G7. Eppure è successo. Quei cadaveri seppelliti sotto le macerie di un Ponte che doveva essere antisismico, ma guarda caso non lo era, che avrebbe dovuto essere ricostruito, ma non è stato fatto e così via, confermano ciò che da decenni ci rifiutiamo di sentire: che il nostro è un Paese corrotto, ...

Genova oggi - ecco cosa resta del Ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...

Crollo Ponte Morandi - concluse operazioni recupero delle vittime : Si sono concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti concluso l'intervento per recuperare ...

Ponte Morandi - il procuratore Cozzi : “Lo Stato ha abdicato al controllo. Autostrade è come se fosse proprietario - quindi ha maggiori responsabilità” : Lo Stato è “espropriato dei suoi poteri“, è diventato “una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza“. “Il concessionario è come se fosse diventato il proprietario delle Autostrade”, quindi “ha maggiori poteri” e “maggiori responsabilità“. Il procuratore di Genova Francesco Cozzi è al lavoro da poche ore dopo il crollo del Ponte ...

Crolla il Ponte Morandi - tweet dal Messico : bufera sospetta : Dalle 11.36 del 14 agosto, orario del crollo del ponte Morandi, fino alla tarda serata dello stesso giorno, su Twitter le interazioni con hashtag relativi alla tragedia sono state 2 milioni. Sorprende ...

Ponte Morandi - in mille per ultimo saluto alla famiglia di Pinerolo. La vicesindaco : “Con il ponte è crollato un pezzo di fiducia” : Più di un migliaio di persone hanno partecipato sabato a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

Crollo Ponte Morandi : domani Borrelli a Genova per l’ordinanza per gli interventi urgenti : Il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli si recherà domani a Genova per lavorare sul testo dell’ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, normativi ed operativi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm ha conferito mandato alla Protezione civile nazionale per preparare l’ordinanza con i contenuti rispetto ai ...

Crollo Ponte Morandi a Genova : concluse le operazioni di recupero delle vittime e di ricerca dei dispersi : concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: è terminato l’intervento per recuperare la famiglia Cecala – il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal – dopo quasi 24 ore.-- Sono considerate concluse anche le ricerche dei dispersi: i pompieri continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l’area e bonificare tutte le zone, per poter escludere definitivamente ...

I morti per il crollo del Ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 : Ieri pomeriggio il numero dei morti per il crollo del ponte Morandi a Genova è salito da 41 a 43. Nel giro di poche ore sono successe due cose: è stato ritrovato fra le macerie il corpo di Mirko Vicini, l’operaio The post I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Genova non si arrende | : Il Consiglio dei ministri assegna 28,5 milioni di euro a Genova per le emergenze. Ieri trovate tra le macerie altre quattro persone senza vita, tre dello stesso nucleo familiare. L’ad di Autostrade: «Ipotesi pedaggi liberi nodo di Genova». E’ il giorno dopo le esequie in Fiera, dove migliaia di persone si sono raccolte nel padiglione in cui hanno applaudito al presidente della Repubblica e ai rappresentanti del governo|

Ponte Morandi - i capitani di Genoa e Samp insieme ai funerali solenni : Ponte Morandi, i capitani di Genoa e Samp insieme ai funerali solenni Domenico Criscito e Fabio Quagliarella sono stati tra i primi ad arrivare. Le due squadre, che questo weekend avrebbero dovuto giocare la prima partita del campionato di Serie A, si sono unite al lutto cittadino. AGGIORNAMENTI Parole ...

Ponte Morandi - il tragico boomerang : indagine sul governo? Il retroscena che fa tremare Toninelli : L'inchiesta sul Ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto rischia di coinvolgere anche il governo, e non solo come 'parte civile'. Non basta, infatti, puntare il dito contro Autostrade per l'...

Genova - trovato ultimo disperso : 43 morti/ Ultime notizie Ponte Morandi crollato : governo stanzia 28 milioni : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 41. Ultime notizie crollo Ponte Morandi, ancora due dispersi: oggi, sabato 18 agosto 2018, i funerali di Stato(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:18:00 GMT)