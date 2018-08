Ponte Morandi | il tragico boomerang | indagine sul governo? Il retroscena che fa tremare

Genova - trovato ultimo disperso : 43 morti/ Ultime notizie Ponte Morandi crollato : governo stanzia 28 milioni : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 41. Ultime notizie crollo Ponte Morandi, ancora due dispersi: oggi, sabato 18 agosto 2018, i funerali di Stato(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Benetton - festa a Cortina dopo il crollo del Ponte Morandi/ "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia" : Benetton, festa a Cortina d'Ampezzo dopo il crollo del ponte Morandi. Il portale La Verità fa sapere: "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia a Genova"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:50:00 GMT)

In Piemonte i funerali della famiglia distrutta dal crollo del Ponte Morandi : E' stato il vescovo di Pinerolo, nel torinese, a celebrare il funerale di Andrea Vittone, della moglie Claudia Possetti e dei suoi due figli di 16 e 12 anni. I familiari non hanno voluto partecipare ...

Crollo del Ponte Morandi : è guerra tra Governo e la società Autostrade : A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il Crollo del ponte Morandi provoca ancora enormi polemiche sui segnali di pericolo inascoltati e sulla manutenzione. Occorre, però, trovare una soluzione anche per i 634 sfollati e per la circolazione della citta'. Per il momento, il bilancio conta 38 vittime confermate [VIDEO], tra cui bambini e famiglie interamente distrutte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato che fara' partire ...

Genova. Crollo del Ponte Morandi 43 vittime : morto Marian Rosca : Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime della tragedia di Genova. Sono ora 43 i morti causati dal Crollo del

Ponte Morandi - governo stanzia 28 milioni per Genova : L'annuncio del governatore della Liguria: si possono aprire subito i cantieri e potenziare i trasporti alternativi treno - bus. Il ministro Toninelli riferirà alle Commissioni di Camera e Senato

Il bilancio delle vittime nel crollo del Ponte Morandi a Genova è di 43 : Roma, 18 ago., askanews, - E' salito a 43 il numero delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. All'Ospedale Policlinico San Martino a seguito delle gravi ferite è infatti morto Marian Rosca, ...

“Ecco cosa faremo”. Crollo Ponte Morandi - parla Autostrade. Immediata la risposta della città e del governo : È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell’immediato. A parlare è direttamente Autostrade: “Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per ...

Ponte Morandi - Il piano dinterventi di Autostrade per lItalia : Dopo diversi giorni di quasi silenzio, durante i quali la società si è limitata a diffondere scarni comunicati dal contenuto prevalentemente tecnico, i vertici di Autostrade per lItalia, azienda che gestisce in regime di concessione il tratto comprendente il Ponte Morandi, hanno indetto a Genova una conferenza stampa per rendere noto il piano di azioni elaborato a seguito del tragico crollo. A intervenire sono stati il presidente della società ...

Ponte Morandi - Danilo Toninelli : 'Vergognosi scambi politici-gestori. Va ripensato tutto il sistema' : ... spiega Danilo Toninelli in una intervista a La Stampa , 'in quanto si è fondato su un vergognoso scambio di favori tra vecchia politica e grandi potentati economici , a danno dello Stato e dei ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : “Chiediamo scusa. Pronti a ricostruire il ponte in 8 mesi” : Autostrade per l'Italia ha spiegato in conferenza stampa le azioni che intende intraprendere dopo il Crollo di ponte Morandi, che ha causato la morte di 42 persone: aiuti alle vittime e un progetto per ricostruire l'opera in otto mesi.Continua a leggere

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...

Entro otto mesi un Ponte di acciaio al posto del Morandi. La conferenza stampa di Autostrade : 'Realizzeremo un nuovo ponte. otto i mesi che, gli studi ci dicono, servono tra demolizione e ricostruzione di una struttura in acciaio meno impattante per la Valpolcevera'. Lo ha annunciato Giovanni ...