Ponte Morandi Genova | la lettera del governo ad Autostrade

"Il Morandi lo facevo da ragazzo - sembrava di camminare su un Ponte di carta - il guard rail era basso - vedevi il vuoto” : "Il Morandi lo facevo da ragazzo. sembrava di camminare su un ponte di carta. Prima dei lavori, il guard-rail era basso, vedevi il vuoto. Era fascinosissimo, faceva parte di Genova che da lì sembra un presepe folle. Ogni volta pensavo: cado, o non cado? Era stare sulle montagne russe". Aurelio Picca, scrittore e poeta, si ferma. E poi: "Eppure, ed oggettivamente, quando le cose non funzionano e uno lo capisce vanno rinnovate. Ma ...

Ponte Morandi - funerali privati per Alberto e Marta : “Oggi è il loro matrimonio” : L’Italia si asciuga le lacrime e si lecca le ferite. Oggi, sabato 18 agosto 2018, si sono svolti i funerali di Stato per celebrare le vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto martedì 14. Applausi per Mattarella e i vertici del Governo fuori dalla Fiera di Genova, fischi per gli esponenti del Partito Democratico. Ma i funerali di Stato non sono per tutti. Diciannove famiglie, infatti, hanno deciso di dare l’ultimo saluto ai ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - esperto : “Impossibile rifarlo in 5 mesi” : In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte ...

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...

Ponte Morandi - sindaco Mastella ordina la chiusura di quello di Benevento. Ora le verifiche - ma manca il progetto iniziale : A pochi giorni dal crollo del Ponte Morandi di Genova il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha dato indicazione di chiudere “per motivi precauzionali” il Ponte San Nicola progettato dallo stesso ingegnere Riccardo Morandi. L’annuncio ha riacceso l’attenzione sullo stato delle infrastrutture del nostro paese: “Ci saranno dei problemi di traffico e dei sacrifici e me ne dispiace – scrive il primo cittadino ...

Ponte Morandi - Mattarella : “Tragedia inaccettabile - perseguire con rigore le responsabilità”. Alle 15 il Cdm a Genova : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile“. E’ un Sergio Mattarella commosso quello che si ferma in favore di telecamere e microfoni dopo i funerali delle vittima del crollo del Ponte Morandi, ...

Il viaggio fotografico nelle case sotto il Ponte Morandi : "In cinquant'anni non è cambiato niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"

Ponte Morandi - l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Stato accolto da un lungo applauso ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il presidente si è fermato a parlare con alcuni parenti delle vittime del crollo del Ponte, stringendo le mani e baciando i familiari. L'articolo Ponte Morandi, l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - il crollo di Genova ha scoperchiato l’intero sistema delle privatizzazioni : Il dubbio sospeso tra i due monconi del Ponte Morandi rimanda a una delle domande più paradossali proposte da questo tempo: riuscirà la sinistra a salvare il capitalismo? Intendo la poca sinistra ancora capace di pensiero critico, più esattamente un’anti-destra che stenta a trovare una collocazione nella geografia politica. Se lo chiede per esempio l’economista Robert Reich, autore appunto di un saggio che s’intitola Come salvare il capitalismo ...

Il professor Sylos Labini - collaboratore di Morandi : "Il Ponte è un'opera d'arte - bisognerebbe conservarlo" : Nella sua carriera Francesco Sylos Labini, docente a La Sapienza ed esperto di ponti, ha collaborato con i più grandi ingegneri italiani, tra questi c'era anche Riccardo Morandi, progettista del ponte crollato a Genova che porta il suo nome. In un'intervista a Il Manifesto spiega perché, secondo lui, tra le varie ipotesi sul futuro della struttura quella della demolizione dovrebbe essere esclusa:Quella di Morandi rimane un'opera ...

Ponte Morandi - lutto anche nelle spiagge di Genova. Silenzio surreale tra sdraio e ombrelloni : Alle 11:30 le campane delle chiese di Genova hanno iniziato a suonare a lutto in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi nel padiglione Nouvelle della Fiera. anche le chiese del quartiere Campi, vicino al viadotto distrutto hanno suonato richiamando l’attenzione della popolazione. Inoltre in tutta la città la partecipazione alle esequie e al dolore collettivo per quanto accaduto è testimoniata ...