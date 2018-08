Ponte Morandi | funerali privati per Alberto e Marta | “Oggi è il loro matrimonio”

Crollo Ponte Morandi a Genova - esperto : “Impossibile rifarlo in 5 mesi” : In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte ...