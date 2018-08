Piogge monsoniche in India | inondazioni nel Kerala | 25enne partorisce dopo salvataggio in

Piogge monsoniche in India : isolata città del Kerala - bloccate 10mila persone : Le Piogge monsoniche in India stanno flagellando da giorni lo Stato meridionale del Kerala: secondo quanto riportato dal quotidiano Times of India, la località di Mannar è isolata e circa 10 mila persone sono bloccate all’interno delle case allagate, molte senza cibo e acqua. Nella città tutte le strade sono isolate: la situazione è diventata critica nel momento in cui il fiume Achankovil è esondato, bloccando le principali vie di ...

Inondazioni in Kerala - centinaia di vittime per le Piogge monsoniche : Continua a salire il numero delle vittime provocate dalle Inondazioni dovute alle piogge monsoniche che da giorni stanno colpendo lo stato del Kerala, nel sud dell'India. Secondo la Bbc online i morti sono almeno 324.Continuano anche i tentativi dei soccorritori di mettere in salvo i residenti. Al momento sono oltre 200mila quelli rimasti senza casa. Secondo il governo dello Stato, gran parte delle persone sono morte travolte dai detriti causati ...

Piogge monsoniche in India : 44 morti nel Kerala - Stato in balia di alluvioni - frane - crolli di case e ponti : Le Piogge torrenziali monsoniche hanno interrotto i servizi aerei e quelli dei treni nel Kerala, Stato dell’India meridionale, dove alluvioni, frane, crolli di case e ponti hanno ucciso oltre 40 persone nella scorsa settimana. L’aeroporto internazionale di Kochi, importante città portuale, ha sospeso le operazioni di volo fino a sabato 18 agosto dopo che le Piogge hanno allagato la pista. Kerala è una popolare destinazione turistica con ...

Piogge monsoniche in India : frane e alluvioni in Kerala - almeno 39 vittime : Le forti Piogge monsoniche che stanno bersagliando l’India hanno generato gravi inondazioni nello stato meridionale del Kerala, causando 39 vittime e danni per 1,1 miliardi di dollari, secondo quanto reso noto oggi le autorità locali. Circa 33.000 persone sono state evacuate e sono state alloggiate in 305 campi di soccorso, ha spiegato la protezione civile dello stato, secondo cui la maggior parte delle vittime è morta annegata o travolta ...

Maltempo India : 19 morti per frane provocate dalle Piogge monsoniche : frane provocate da intense piogge monsoniche hanno provocato la morte di 19 persone nel sud dell’India, allagando diversi villaggi e causando l’interruzione di numerose strade. L’Agenzia per la gestione dei disastri dello Stato del Kerala ha detto che 11 morti si contano nel solo distretto di Idukki. Molte aree sono state sommerse dopo che le autorità hanno deciso di aprire gli scarichi della diga di Idamalayar, il cui bacino ...

India - Piogge monsoniche nel nord : almeno 37 morti e case distrutte : almeno 37 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche che hanno distrutto diverse abitazioni e provocato alluvioni nel nord dell'India. Il maltempo sta flagellando in particolare lo Stato dell'...

Piogge monsoniche in Bangladesh : frane uccidono 5 bimbi vicino ai campi profughi Rohingya : Forti Piogge monsoniche hanno innescato frane che hanno provocato la morte di almeno 5 bambini vicino ai campi profughi al confine tra Bangladesh e Myanmar che ospitano un milione di rifugiati Rohingya: le agenzie umanitarie avevano in precedenza lanciato l’allarme a causa dei forti temporali che hanno colpito il distretto di Cox’s Bazar, con tre giorni consecutivi di Piogge torrenziali. Le vittime non sono rifugiati Rohingya: sono 4 ...

