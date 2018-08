Per Claudio Marchisio è derby tra Siviglia e Betis

Claudio Lolli è morto/ La simpatia Per il comunismo gli fece Perdere consensi : Claudio Lolli è morto, ultime notizie: fu tra i cantautori italiani simbolo degli anni settanta, aveva 68 anni e si è spento dopo una lunghissima malattia. Era nato a Bologna.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:31:00 GMT)

JUVENTUS - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg Per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)

La canzone d'autore Perde Claudio Lolli : 21.54 Dopo una lunga lotta contro il cancro, è morto Claudio Lolli. Il cantautore bolognese aveva 68 anni. In 46 anni di carriera ha prodotto 20 album. Il primo nel 1972, 'Aspettando Godot'. L'ultimo, 'Il grande freddo', uscito nel 2017, premiato con la Targa Tenco come "miglior disco dell'anno in assoluto". Cantava di politica, crisi sociale e culturale, amicizia e anche di morte. Oltre a essere un poeta, era stato anche professore liceale. ...

Grande Fratello Vip - Claudio Sona nel cast : c’è ancora una sPeranza : Grande Fratello Vip cast 2018: non è ancora detta l’ultima parola per Claudio Sona C’è ancora una speranza per Claudio Sona. L’ex tronista gay di Uomini e Donne potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Un sogno per l’imprenditore veronese, che da tempo desidera fare un reality show, e per i fan che non […] L'articolo Grande Fratello Vip, Claudio Sona nel cast: c’è ancora una speranza proviene da ...

Claudio Borghi senza veli sul Foglio : "La mia sPeranza è che l'euro salti Per aria" : Convintamente anti-euro, orgogliosamente anti-euro. Claudio Borghi è il consigliere finanziario di Matteo Salvini, ma anche il presidente della Commissione Bilancio della Camera, quella in cui passerà la manovra finanziaria che tutti i mercati aspettano con ansia. Borghi non teme l'effetto delle sue parole, quando afferma in un'intervista al Foglio che la sua "speranza" è che l'euro "salti per aria", perché si ...

Claudio Baglioni : "Ecco Perché ho raddoppiato il mio Festival" : Claudio Baglioni si appresta a festeggiare le nozze d'oro con la musica; cinquant'anni di carriera, celebrati con un concerto-evento all'Arena di Verona trasmesso su Rai Uno, rete di cui il cantautore tornerà ad essere mattatore per una settimana il prossimo febbraio. Dopo il successo dello scorso anno, Baglioni ha deciso di indossare nuovamente i panni del direttore artistico e del conduttore per l'edizione numero 69 del Festival di ...

Ciclismo - Claudio Corti : ‘Geraint Thomas? Non lo considerava nessuno Per le salite’ : Dal penultimo posto in classifica generale nel Tour de France d’esordio [VIDEO] alla maglia gialla di pochi giorni fa. Geraint Thomas ne ha fatta di strada in undici anni di Ciclismo, sorprendendo anche chi lo aveva lanciato tra i grandi. Il corridore gallese esordì nell’ormai lontano 2007 con la maglia della Barloworld, la squadra guidata da Claudio Corti e in cui correva anche un giovane Chris Froome. Con quella squadra Thomas corse il suo ...

Claudio Santamaria e la Barra censurati : foto ‘spinta’ - l’ira dei due. Battaglia aPerta a Instagram : Claudio Santamaria e Francesca Barra censurati, la foto è considerata troppo spinta. La loro ira in due lunghi e duri post “Indignati e arrabbiati”. Ecco lo scatto incriminato Francesca Barra e Claudio Santamaria non ci stanno. La censura a cui hanno dovuto sottomettersi dopo aver postato uno scatto artistico su Instagram (che lo ha ritenuto […] L'articolo Claudio Santamaria e la Barra censurati: foto ‘spinta’, ...

Grande Fratello Vip 3 - il tronista gay Claudio Sona scartato Perché troppo maschile? : Si preannuncia alquanto bollente la vigilia della terza edizione del Grande Fratello Vip, ai nastri di partenza da settembre con Ilary Blasi confermata alla conduzione. Nelle ultime ore si parla insistentemente di un escluso eccellente, con motivazioni che se confermate sarebbero discutibili.L'escluso in questione sarebbe Claudio Sona, noto come primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5 ...

“Addio - Claudio”. Per anni al fianco dei cittadini. Lo schianto lo ha portato via : Auto contro Tir. Un morto. Succede a San Paolo sulla Strada provinciale IX in direzione di Quinzano d’Oglio. Per cause ancora da accertare l’auto con a bordo il 56enne Claudio Maggi ha sbandato improvvisamente andando poi ad impattare contro un Tir che, proprio in quel momento, proveniva dalla direzione opposta. Ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative Maggi non è morto sul colpo: quando i ...

Barbara d’Urso a Sanremo 2019?/ Claudio Baglioni la vuole Per il Festival : l’indiscrezione bomba : Barbara d’Urso a Sanremo 2019? Claudio Baglioni la vuole per il Festival: l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Oggi, ecco cosa sappiamo al momento.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:09:00 GMT)